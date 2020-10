13 binomios ya están inscritos en firme; objeción contra Rabascall se resolverá entre el 30 y 31 de octubre del 2020

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El número de binomios presidenciales que aseguró su presencia en la papeleta de las elecciones generales del 2021 sigue en aumento. El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó que ya son 13 las fórmulas inscritas en firme para los comicios, pues no tienen apelaciones pendientes.

Diana Atamaint, presidenta del CNE, señaló este miércoles 28 de octubre del 2020 en el programa Un Café con JJ que ya está calificado el binomio de Fuerza Ecuador (FE), integrado por Carlos Sagnay y Narda Ortiz Roa. Sin embargo, la dupla todavía no está inscrita en firme, pues aún corre el plazo legal para que el resto de movimientos puedan presentar objeciones.



Por ahora, el binomio de la alianza Unión por la Esperanza (Unes), conformado por Andrés Arauz y Carlos Rabascall, es el único que se mantiene dentro del plazo de subsanación.



Entre este miércoles 28 y jueves 29 de octubre Unes debe presentar sus descargos, ante una objeción ingresada por Michael Aulestia, candidato asambleísta provincial y director del movimiento Ahora, en contra de Rabascall por tener acciones en Banco de Guayaquil, entidad financiera que pertenece a dos sociedades que tendrían vinculaciones con paraísos fiscales.



Enrique Menoscal, director de Centro Democrático, parte de Unes, cree que se negará el recurso y acusa a Aulestia de intentar dilatar la calificación del binomio. “No veo posibilidad alguna que nos descalifiquen por esa objeción. Nosotros solicitamos el mismo recurso en contra del dueño del Banco y la rechazaron”, comentó.



Aulestia, al respecto, dice que objetó al binomio para defender la legalidad, el respeto al derecho electoral y el cumplimiento de los requisitos para optar por una candidatura. “El propio Rabascall ha reconocido que es accionista, no importa que tenga un dólar o 500. Existe una prohibición de participar para los ciudadanos que sean socios, accionistas o que tengan participación directa o indirecta con sociedades en paraísos fiscales”.



Días atrás, Rabascall reconoció que tiene acciones en esa entidad financiera, pero aclaró que son minoritarias y que surgieron como una herencia de su abuelo. El político guayaquileño dijo que suman USD 3.



Según Atamaint, entre el viernes 30 y sábado 31 de octubre el Pleno del CNE tratará el informe sobre esta objeción y definirá su califica o no al binomio de Unes. Esta resolución podrá ser apelada, por ambas partes, ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).



Binomios de Juntos Podemos y Libertad es Pueblo



La titular del CNE apuntó que se ejecutará un plan para facilitar que los candidatos del movimiento Juntos Podemos puedan seguir en las distintas fases del proceso comicial. Esto, después de que el TCE fallara en última instancia a favor de la agrupación y ratificara que conserva su personería jurídica.



Ese grupo, liderado por el exprefecto de Azuay y precandidato presidencial, Paúl Carrasco, fue eliminado por el CNE, acogiendo una recomendación de Contraloría. Corrieron esa misma suerte los movimientos Libertad es Pueblo, Justicia Social y Fuerza Compromiso Social.



Sin embargo, Libertad es Pueblo ya no tiene opción de participar en los comicios, pues el TCE negó la apelación ingresada por la organización. Los jueces electorales inadmitieron el recurso, por discrepancias sobre quién ejercía su representación legal.



Este es el estatus de los binomios presidenciales que solicitaron su inscripción en el CNE:



Inscritos en firme



- Izquierda Democrática (Xavier Hervas y María Sara Jijón)

- Democracia Sí (Gustavo Larrea y Alexandra Peralta)

- Amigo (Pedro Freile y Byron Solís)

- Ecuatoriano Unido (Gerson Almeida y Martha Villafuerte)

- Alianza Partido Socialista Ecuatoriano-Concertación (César Montúfar y Julio Villacreses)

- Sociedad Patriótica (Lucio Gutiérrez y David Norero)

- Alianza Creo-Partido Social Cristiano (Guillermo Lasso y Alfredo Borrero)

- Pachakutik (Yaku Pérez y Virna Cedeño)

- Avanza (Isidro Romero y Sofía Merino)

- Construye (Juan Fernando Velasco y Ana María Pesantes)

- Alianza País (Ximena Peña y Patricio Barriga)

- Suma (Guillermo Celi y Verónica Sevilla)

- Unión Ecuatoriana (Giovanny Andrade y Katherine Mata)



Calificado



- Fuerza Ecuador (Carlos Sagnay y Narda Ortiz)



Con plazo de subsanación



-Alianza Unes (Andrés Arauz-Carlos Rabascall)



Inscripción inadmitida



-Juntos Podemos (Paúl Carrasco y Frank Vargas Anda)

-Libertad es Pueblo (Juan Carlos Machuca y Cristóbal Luna)