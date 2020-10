Seis de 17 binomios ya aseguraron su presencia en la papeleta 2021

LEA TAMBIÉN

Las papeletas para los comicios del 2021 toman forma. Dos semanas después del cierre de la inscripción de candidaturas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) continúa con la calificación de las listas.

Esta etapa ha estado marcada por errores en el ingreso de documentos, intentos de registrar a ciudadanos procesados por la justicia y objeciones presentadas por las organizaciones políticas.



Por ahora, la revisión de los binomios presidenciales registra un mayor avance, en comparación con las listas de asambleístas nacionales y parlamentarios andinos. La validación de estas dignidades está a cargo del Pleno del CNE.



De los 17 binomios presidenciales que ingresaron documentación, 12 ya fueron calificados, pero solo seis están inscritos en firme. Es decir, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) certificó que no tienen apelaciones y sus puestos en las papeletas están asegurados. La cifra supone el 35,3% de las fórmulas que aspiran a llegar a Carondelet en el 2021.



Actualmente hay tres binomios que están con plazo de subsanación. El domingo 18 de octubre por la noche, el TCE negó el recurso ingresado por el movimiento Ahora, en contra de la resolución que permitió a la alianza Unión por la Esperanza (Unes) reemplazar a Rafael Correa como candidato a la Vicepresidencia del país. En su lugar se registró al periodista Carlos Rabascall., que busca participar en los comicios de febrero del 2021. Por lo pronto, su postulación continua en proceso. Con este dictamen, el Consejo Nacional Electoral (CNE) puede continuar con el proceso de calificación del binomio correísta.

La semana anterior, adherentes de Unes protagonizaron plantones en los exteriores del Tribunal, con la consiga de que se “garantice” su derecho de participación.

Michael Aulestia, candidato a asambleísta de Pichincha y director de Ahora, impulsa el recurso. Asegura que Unes ingresó escritos en el TCE, argumentando que Ahora no tiene competencia para objetar la resolución, pues se trata de un movimiento provincial.



Aulestia insiste en que el CNE hizo una errónea interpretación de la norma, pues Correa no aceptó presencialmente su nominación y, por tanto, no debió autorizarse el cambio por Rabascall.



Enrique Menoscal, director de Centro Democrático, parte de Unes, considera que el recurso será rechazado. Cree que una sentencia de primera instancia del TCE, en relación con la “inaplicabilidad” de la aceptación personalísima de las precandidaturas, allanaría el camino para su inscripción.



El TCE debía emitir ayer, a las 18:00, la sentencia de primera instancia sobre la apelación a la fórmula Arauz-Rabascall.

Así como el binomio correísta fue objetado por el movimiento Ecuatoriano Unido, Unes también respondió con objeciones. La coalición ingresó 20 recursos de este tipo, según datos del procurador de Unes, Santiago Díaz.

De ellos, 15 contra aspirantes a asambleístas nacionales, uno contra un asambleísta provincial y cuatro contra binomios.



Constan aquí los procesos en contra de Guillermo Lasso y Alfredo Borrero, por supuestas vinculaciones con paraísos fiscales. Pero fueron desestimados en el CNE y el TCE.



Unes también objetó a los aspirantes de Libertad es Pueblo, por no haber sido designados en primarias. Finalmente, el binomio de Juan Carlos Machuca y Cristóbal Luna fue inadmitido a inscripción.



En cuanto a las 18 listas de asambleístas nacionales, solo tres han sido calificadas: Unidad Popular, Izquierda Democrática y alianza Partido Socialista-Concertación.



En el caso de dignidades pluripersonales, el CNE no califica las nóminas si uno de los candidatos registra inhabilidades o no cumple requisitos.

Aquí Unes objetó -por adeudar pensiones alimenticias- a Salvador Quishpe, quien encabeza la lista de asambleístas de Pachakutik (PK).



Marlon Santi, coordinador de PK, dijo que apelarán ante el TCE. Asegura que disponen de documentos sobre un acuerdo que habría tenido Quishpe, pero que no salió reflejado en el sistema de pensiones.



También fueron objetados Fernando Balda y Marco Rosales, de Libertad es Pueblo, por la misma causal. “Pretenden impedir la calificación haciéndole el juego al correísmo”, señaló Balda.



Unes también debe hacer reemplazos. Menoscal confirmó que en las próximas horas se registrará al sustituto de Pablo Romero, exjefe de inteligencia del correísmo y sentenciado por el secuestro a Balda, quien fue inadmitido en la lista de asambleísta nacionales, por no aceptar su precandidatura.



A otros procesados, como el expresidente Abdalá Bucaram y Daniel Salcedo, también se les negó la inscripción, y Fuerza Ecuador (FE) deberá reemplazarlos en sus respectivas listas. Esa agrupación cambió su binomio presidencial, como parte de la subsanación. Ingresaron la documentación para tratar de inscribir a Carlos Sagnay y Narda Ortiz.



Mientras que para el Parlamento Andino solo hay cuatro listas calificadas, de 17 que solicitaron la inscripción.



Constan las listas de Democracia Sí, Creo, Unidad Popular y Sociedad Patriótica.

El consejero José Cabrera dijo que esperan concluir lo antes posible la calificación, para que la ciudadanía pueda ya empezar a razonar su voto.