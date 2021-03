Binomio de Yaku Pérez anuncia voto por Guillermo Lasso

La excompañera de fórmula de Yaku Pérez, Virna Cedeño, anunció que votará por Guillermo Lasso el próximo domingo 11 de abril del 2021.

"No puedo permanecer irresponsablemente neutra a la posibilidad de que se restablezca en el país el fallido y tramposo socialismo del Siglo XXI caracterizado por los insultos, la prepotencia, la agresión a mujeres y una corrupción sin parangón en nuestra historia que le robó al país la histórica oportunidad de encaminarse a un verdadero desarrollo", dijo la excandidata.



En un video difundido en redes sociales, afirmó que durante el gobierno pasado se persiguió y criminalizó a dirigentes, periodistas, activistas, maestros.



"No me interesa hacer lo política o electoralmente correcto. Me interesa hacer lo honestamente correcto, lo que esté en armonía con mi conciencia, por ello me dirijo al señor Lasso: votaré por usted, será un voto anti-socialismo del Siglo XXI".



También advirtió que no aceptará propuestas de trabajo ni económicas. Y agradeció a quienes confiaron en ella, con su voto, durante la primera vuelta.



Así, Cedeño marca distancia con la posición que adoptó el movimiento Pachakutik para votar nulo en el balotaje.



Cecilia Velasque, subdirectora de Pachakutik, tomó distancia. Aseguró que Cedeño es una simpatizante, por lo cual tiene la libertad de optar por una u otra opción en las candidaturas, sufragar nulo o en blanco. "Su decisión es individual y no responde al movimiento".



"Ella no responde a la estructura organizativa, a una militancia estructurada del movimiento, ella es una profesional que creyó en nuestro proyecto político y fue invitada para participar en las elecciones. Creo que las personalidades visibles con Pachakutik deberían ir en la línea del movimiento, pero como no son nuestra militancia permanente no le podemos disponer ni ordenar", explicó.