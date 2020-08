El binomio Arauz-Correa debe sortear dos impedimentos

LEA TAMBIÉN

En una ceremonia proselitista bien planificada, en la que se proyectó la diversidad étnica del Ecuador, la coalición Unión por la Esperanza (Unes) presentó oficialmente su binomio para las elecciones generales del 2021. La plataforma se decidió por el exministro Andrés Arauz como su carta para buscar la Presidencia de la República. Su compañero de fórmula será el expresidente y líder de la denominada Revolución Ciudadana, Rafael Correa, quien pretende la Vicepresidencia.

Arauz, de 35 años, ocupó diferentes cargos durante el régimen anterior. Correa lo nombró su delegado ante el Consejo Nacional de Valores y ante el Fondo de Liquidez del Sistema Financiero. También estuvo al frente del Servicio de Contratación Pública, fue ministro Coordinador de Talento Humano y registra un paso por la Cartera de Cultura.



Pierina Correa, hermana del exmandatario, encabezará la lista de asambleístas nacionales. Mientras que para el Parlamento Andino, la nómina estará liderada por la actual legisladora correísta, Verónica Arias.



Estas designaciones serán refrendadas en las primarias de Centro Democrático, que se programaron para el sábado 22 de agosto. Hasta ayer, ese era el único binomio confirmado. Sin embargo, la nominación de Correa debe superar al menos dos impedimentos legales.



El primer obstáculo reconocido por el propio Correa, es reglamentario, en relación con las primarias. La norma establece que la aceptación de precandidaturas para Presidente y Vicepresidente debe ser personal e indelegable en la Dirección de Organizaciones Políticas del CNE, en el norte de Quito.



La orden de prisión preventiva por el secuestro de Fernando Balda y la sentencia condenatoria de ocho años por cohecho en el caso Sobornos, que está actualmente en casación, complican que Correa firme el acta de aceptación en la capital.



La estrategia de Unes será presentar un poder, apelando al Código Civil, para que el CNE acepte como válida la proclamación de Correa, quien reside en Bélgica desde el 2017. Así lo explicó ayer Enrique Menoscal, director de Centro Democrático. Si no logra la inscripción, acudirán al Tribunal Contencioso Electoral (TCE).



Estos inconvenientes se generan del otro frente: el judicial. Ya está integrado el Tribunal que resolverá el recurso de casación dentro del caso Sobornos. Si se ratifica el fallo de las dos instancias previas, la sentencia condenatoria quedaría en firme y Correa estaría inhabilitado para participar.



Correa dijo que Ecuador vive “uno de los momentos más duros de su historia”. Mencionó que acepta “con alegría esta nueva responsabilidad”, aunque dijo que no la buscó ni la deseó. Arauz, en su discurso, criticó al Gobierno y esbozó algunas de sus ofertas, como instaurar un régimen ecologista y feminista, aumentar los créditos, mejorar la salud, crear una comisión de la verdad…



Si logra inscribir su nombre en el CNE, Correa lograría al menos cinco meses de “inmunidad”, ya que la Ley Electoral establece que los candidatos no podrán ser privados de la libertad ni procesados penalmente desde el momento de la calificación hasta la proclamación de resultados, ni enjuiciados.



Otras candidaturas



El movimiento Creo definió ayer a sus precandidatos para los cuatro distritos electorales de Guayas. Los postulantes a la Asamblea, elegidos en un proceso de democracia interna, aceptaron la postulación en la Delegación Provincial del CNE.



Jhon Gamboa, director del organismo, recordó que con las reformas al Código de la Democracia los precandidatos tienen hasta 10 días para aceptar su candidatura de manera presencial.



En estos días otras organizaciones definirán a sus cartas para la contienda electoral. Avanza tiene previsto realizar hoy sus primarias, en donde se ratificaría a Isidro Romero Carbo como su presidenciable.



El sábado, Pachakutik realizará sus primarias, con el prefecto de Azuay, Yaku Pérez, como la única en firme, tras la declinación de Leonidas Iza y Jaime Vargas.



El Partido Social Cristiano elegirá su representante el 23. Pascual del Cioppo, presidente de la lista 6, afirmó que medirán hasta hoy a Cristina Reyes, César Rohón, Henry Cucalón, Henry Kronfle y Luis Fernando Torres. No se descarta respaldar a un independiente.



El exvicepresidente, Otto Sonneholzner, aún no confirma si participará.