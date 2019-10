La billetera móvil ya funciona

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La herramienta de billetera móvil, operada por BanRed, está disponible para Android y iOS (Iphone) y permitirá a las personas hacer pagos las 24 horas del día a través de su celular. Se llama BIMO y se trata de una estrategia con la que la banca espera que se incremente la bancarización en el país.

En total 29 entidades forman parte de la plataforma. De ellas, 16 son bancos y el resto son cooperativas y redes de cooperativas.



Pablo Narváez, gerente general de Banred, explicó que BIMO está diseñada para personas que ya están bancarizadas, pero también por personas no tienen cuentas en el sistema financiero, que podrán usar la plataforma para la apertura de una cuenta básica. Crear un cuenta no tiene costo.



"Esperamos que se pueda convertir en una alternativa al uso de efectivo, porque está orientado a transacciones de bajo valor. La promoción del servicio dependerá de cada institución financiera. Esperamos unas tres semanas para hacer una primera evaluación", dijo Narváez.



La Junta de Política y Regulación Monetaria determinó que la tarifa para el envío de dinero de una cuenta a otra sea de USD 0,09 más IVA, el valor lo paga quien realiza el envío, no quien lo recibe.



El retiro en cajero automático está establecido en USD 0,45 más IVA, para desincentivar el uso de dinero físico.



Los clientes de BIMO podrán realizar movimientos de hasta USD 50 por transacción. El cupo máximo diario de movimientos es de USD 100 y de USD 300 mensual, que podrán ser ajustados conforme a la demanda que tenga.



En caso de fallas o inconvenientes con el sistema, las personas se pueden comunicar al 1 800 BIMO24, que es un call center operado por Banred.



Guillermo Granja, docente de la Universidad Ecotec, explica que este tipo de herramientas son importantes en países en los que la bancarización y el uso de la banca digital no es alta, como en el caso de Ecuador.



No obstante, Granja considera que la mejor estrategia para que la aceptación de estas plataformas entre ese grupo de la población sea alta es que las tarifas sean gratuitas, al menos, al principio, para captar más clientes que opten por este instrumento en lugar de ir a la tradicional agencia bancaria.



Otro reto de la plataforma es mejorar el alcance, dice, ya que actualmente la aplicación solo funciona en teléfonos con acceso a internet.

¡@BIMO_Ec está disponible desde el 3 de octubre!



¿No dispones de una cuenta en el sistema financiero?



Abre una cuenta básica en el banco, mutualista o cooperativa de tu preferencia desde el App #BIMO - Mi #BilleteraMóvil y realiza tus pagos en segundos. pic.twitter.com/iB83wIHtnF — BIMO - Mi Billetera Móvil (@BIMO_EC) October 3, 2019

Mutualista Pichincha es una de las 29 entidades que forman parte de la plataforma. En el sitio web de esta entidad hay un botón que permite a los usuarios realizar la afiliación a BIMO directamente desde su página, sin tener que descargar la aplicación.



"Hicimos una importante inversión y desarrollo tecnológico para facilitar la transaccionalidad de BIMO en nuestros canales digitales", dijo José Luis Vivero, gerente de canales.



Él explica que la entidad emprendió una estrategia para que sus clientes actuales decidan entrar a BIMO. En esta entidad, el 60% de los clientes ya utilizan los servicios de banca digital.



Vivero considera que la aplicación tendrá una mejor acogida que la que tuvo en su momento el dinero electrónico, pues esta alternativa genera más confianza en el cliente.



"El cliente está usando su propia cuenta del sistema financiero y le otorga facilidad de atarlo a su número de celular. Otro factor de éxito es la masificación del producto que se ofrecerá a todos los clientes de las 29 instituciones financieras participantes", indicó.



Banco Pichincha habilitó en su portal web una guía para que los clientes del banco que quieran formar parte de BIMO, vinculen su cuenta bancaria a la aplicación.



El cliente de esta entidad que desee vincular su cuenta puede hacerlo a través de la banca telefónica, por SMS, en los corresponsales no bancarios (tiendas, farmacias, entre otros locales) y en agencias del banco.



Las cooperativas, en cambio, lanzaron su billetera móvil BICOO.