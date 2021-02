Bill Gates predice cuándo se volverá a viajar con normalidad

Ya casi se cumple un año desde que el pasado 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró pandemia al brote de covid-19. Hasta la fecha ya se han registrado más de 113 millones de contagios y más de 2.5 millones de personas han fallecido a causa de la enfermedad.

Debido a la crisis sanitaria declarada a nivel global, el sector turismo se ha visto seriamente afectado y los vuelos internacionales se han reducido de manera drástica. De acuerdo con datos de Statista, en la semana del 22 de febrero de 2021, el número de vuelos programados en todo el mundo bajó un 44% con respecto a la misma semana de 2020.



Al respecto de este tema, el filántropo y creador de Microsoft, Bill Gates, habló el pasado miércoles 24 de febrero en una entrevista con la aplicación Clubhouse, sobre sus predicciones de cuándo se podrá volver a viajar con normalidad.



Gates ha estado muy involucrado en la pandemia. En primer lugar, donó USD 125 millones para la investigación de vacunas contra el covid-19. Además le han llamado “el oráculo del coronavirus” debido a que hace más de cinco años advirtió sobre un "brote súper contagioso y mortal de la gripe".



Ahora dijo que, a pesar de que en varios países del mundo ya comenzó la campaña de vacunación, no será hasta el 2022 cuando los vuelos internacionales se retomarán con normalidad.



Esto se debe a que, a pesar de que algunos países como Estados Unidos ya han vacunado a gran parte de la población, en otros el proceso es aún más lento.



"En viajes globales, se tendrá que tener cuidado hasta algún momento en 2022. Esto se debe a la inequidad en la distribución de las vacunas. Mientras tanto, en los EE.UU., la situación del suministro está mejorando", indicó el multimillonario.



De acuerdo con Gates y otros expertos, la única manera de dar por terminada la pandemia es a través de la vacunación, por eso es importante que todos los países del mundo puedan acceder a las dosis.



“Un tema importante es llevar la vacuna no solo a los países ricos, sino a todos los países. Ese es un papel enorme en el que han estado involucradas las inversiones y los esfuerzos de la Fundación Gates. Hemos iniciado fábricas en India que tienen un volumen muy alto”, añadió Gates, cuyo patrimonio neto es de casi 121 mil millones de dólares según ‘Forbes’.



Recientemente y en la misma línea, el inmunólogo irlandés Luke O’Neill, profesor en la Escuela de Bioquímica e Inmunología del Trinity College de Dublín, reveló que el mundo podrá volver a la normalidad en seis o nueve meses, siempre y cuando los países desarrollados con excedente de vacunas regalen dosis al resto de naciones que no han logrado vacunar con rapidez a su población.



“Dar el exceso de vacunas a países que las necesitan es imprescindible, ya que permitirá que el mundo logre antes altos niveles de vacunación. Le estamos pidiendo a cada país del mundo desarrollado que se preparen para regalar vacunas, por extraño que parezca”, indicó, señalando que naciones como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea cuentan con un suministro de 9,7,6 y 5 dosis por persona, respectivamente.



Por eso, aunque predice que la pandemia está llegando a su fin, indica que habrá restricciones, sobre todo en viajes internacionales, hasta que todos los países del mundo hayan vacunado a gran parte de su población y se alcance la inmunidad de rebaño.



"Una vez que la vacunación esté extendida, aún tendremos que restringir los viajes entre los diferentes países (...) Si obtenemos protección en nuestros propios países, no vamos a querer nuevas cepas del virus irrumpiendo en el escenario local, mientras otros países son vacunados, y este punto es crucial”, aseguró el irlandés.