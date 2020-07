Bill Gates rechaza teorías conspirativas de la pandemia del covid-19

LEA TAMBIÉN

El multimillonario estadounidense Bill Gates rechazó las teorías conspirativas que lo acusan en las redes sociales de haber provocado la pandemia del covid-19.

“Es una mala combinación de pandemia, redes sociales y gente que busca explicaciones sencillas”, declaró en una entrevista para CNN.



Fotos trucadas y falsos artículos de Gates se han viralizado y han sido compartidos en numerosos idiomas. Un video que acusa al fundador de Microsoft de querer “eliminar al 15% de la población” aprovechando las vacunas ha sido visto millones de veces en YouTube.



El cantante español Miguel Bosé se ha hecho eco y a difundido la idea de se “quiere controlar a la gente” a través de las vacunas que se desarrollan para tratar de contener la pandemia del covid-19, que hasta las 13:30 de este sábado 25 de julio del 2020 ya ha dejado 640 000 muertes en el planeta; la mayoría de ellas, en Estados Unidos (147 000).

La farmacéutica GAVI, para quien no lo sepa, es propiedad de la fundación BILL & MELINDA GATES, los especialistas en vacunas fallidas que tantas víctimas han causado alrededor del mundo. India les ha expulsado y denunciado. África aún acarrea sus consecuencias. Kenia ha destapado pic.twitter.com/EXzdnEaCdd — Miguel Bosé (@BoseOfficial) June 9, 2020



Según Bosé, “una vez que activen la red 5G”, seremos “borregos a su merced y necesidades”. “Yo digo no a la vacuna, no al 5G, no a la alianza España/Bill Gates”, con una crítica al presidente de su país, Pedro Sánchez. En su cuenta de Twitter, el artista publica videos de personas que incluso hablan de la suplantación de la moneda, de control mental y de nanochips.

Os dejo el Twitter y mail de Daniel Estulin. Podéis consultarle directamente. Yo lo hago.@EstulinDaniel



Daniel.estulin.es@gmail.com pic.twitter.com/hDQfO2kGxN — Miguel Bosé (@BoseOfficial) July 22, 2020



Bill Gates, estadounidense, rechazó en la entrevista con CNN las acusaciones de la teoría conspirativa. “Nuestra fundación ha dado más dinero que cualquier otro grupo para comprar vacunas con el fin de salvar vidas”, declaró el magnate, el 23 de julio del 2020.



Gates dijo esperar que esas teorías no lleven a la gente a rechazar la vacuna contra el coronavirus cuando esté lista. La pandemia ya tiene 15,7 millones de personas infectadas a escala global y aún no existe cura para tratar a los enfermos, mientras universidades y laboratorios de todo el mundo realizan estudios para tratar de contener el virus.



El filántropo ha aportado con USD 250 millones para la lucha contra la pandemia del covid-19, a través de la Fundación Bill y Melinda Gates (la organización de caridad más grande del mundo), que ha invertido miles de millones de dólares en los últimos 20 años para mejorar los sistemas de salud en los países más pobres.



Entre las inverosímiles acusaciones vertidas contra Gates en las redes sociales, se le atribuye la voluntad de querer aprovechar la crisis para urdir un complot y envenenar a numerosos habitantes de África.



“Creo realmente que se reconocerá la verdad”, señaló el multimillonario en la entrevista, donde aseguró que el tiempo mostrará cómo esas teorías conspirativas son desbaratadas.