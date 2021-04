Bill Gates habla de cuándo y cómo el mundo 'volverá a la normalidad'

Este domingo, Bill Gates, reconocido empresario del sector tecnológico y fundador de Microsoft, concedió una entrevista para el medio inglés ‘Sky News’.

Entre otras declaraciones, Gates estimó que el mundo volvería a la normalidad hacia finales del año 2022 y explicó las razones.



“Algunos de los países ricos, como Estados Unidos y el Reino Unido, tendrán tasas de vacunación muy altas durante este verano. Esto hará que les sobren dosis de vacunas, lo cual les permitirá entregarlas a otros países más necesitados hacia finales del 2021 y comienzos de 2022 (...) no vamos a eliminar el covid-19, pero sí haremos que las cifras de contagios y muertes se reduzcan significativamente para finales del siguiente año”, aseguró Gates.



El magnate de la industria tecnológica, de 65 años, se refirió a la necesidad que tuvieron los países más desarrollados para priorizar la vacunación en su territorio y comentó que esta decisión no le sorprendió.



“Los países ricos tenían una situación bastante grave y decidieron vacunar primero a sus habitantes. No me sorprendió, de hecho, fue algo bueno”, comentó.



Además, para el cuarto hombre más rico del mundo (según la revista ‘Forbes’) debemos estar mejor preparados para próximas pandemias.



“Debe ser una prioridad para todo los países del mundo. No se invirtió lo suficiente para evitar que se presentara este tipo de problema y por eso espero que en el futuro tengamos presente lo que está sucediendo ahora. De esta manera, vamos a invertir más y estaremos listos para la próxima pandemia”, afirmó Gates.



En el último tramo de la entrevista, Gates afirmó que empezó a advertir sobre el desarrollo de una posible pandemia cuando en su momento se dio el brote del Ébola. Le preocupa que a la humanidad se le olvide muy rápido lo que se está viviendo con el covid-19.



“Yo pensé que a las personas les empezaría a interesar este tema cuando se dio el brote del Ébola y por eso comencé a hablar sobre lo que deberíamos hacer para evitar que se presentara otra pandemia (...) me preocupa que se nos olvide muy rápido lo que esta pasando ahora”, concluyó.



En su momento, según un artículo de este medio, Gates advirtió que la próxima catástrofe de la humanidad estaría relacionada con una pandemia.



“Puede que exista un virus con el que las personas se sientan lo suficientemente bien mientras están infectadas para subirse a un avión o ir al supermercado y eso haría que se extienda por todo el mundo de manera muy rápida”, comentó el magnate de la industria tecnológica durante una charla ‘Ted Talk’, en 2015.



El pasado mes de febrero Gates también 'se lanzó al agua' y aseguró, en una entrevista realizada en la aplicación ‘ClubHouse’, que hasta 2022 se podrían retomar los viajes de personas hacia otros países con normalidad.



Según datos de la Universidad John Hopkins, hasta la fecha, en el mundo se han registrado un poco más de 147 millones de contagios por covid-19 y más de 3 millones de personas han fallecido a causa de la enfermedad.