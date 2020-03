Bill Gates sostiene que la gente debe prepararse para un mayor confinamiento en abril por el covid-19

LEA TAMBIÉN

Bill Gates, fundador de Microsoft, consideró que es mejor prepararse para estar resguardado más tiempo por la pandemia generada por la propagación del coronavirus covid-19 en el mundo.

El empresario dijo que pensar en regresar a la cotidianidad en unos días “no es realista”. Las declaraciones las hizo durante el foro global de CNN sobre la pandemia de coronavirus.



“Si crees que en abril podrás retomar la vida normal, el trabajo y las reuniones sociales ... es mejor que te prepares para estar resguardado por mucho más tiempo”, dijo Gates según informó CNN del jueves 26 de marzo del 2020.



El filántropo y fundador de Microsoft expresó que “los números aún están aumentando y retomar las actividades usuales solo ocurrirá después de que las cifras hayan alcanzado su punto máximo y estén disminuyendo bastante, bajando hasta un nivel absoluto”.



Gates consideró que no se ha llegado al nivel más alto del virus y advirtió sobre la necesidad de medidas de confinamiento más estrictas para prevenir futuros contagios y muertes. “Básicamente, todo el país necesita hacer lo que se hizo en la parte de China donde tuvieron estas infecciones”.



El fundador de Microsoft habló de que los ensayos de vacunas están en marcha, y con las medidas correctas, el confinamiento podría terminar en algún punto el contagio de coronavirus covid-19.

No obstante, cree que “las escuelas probablemente permanecerán cerradas el resto del año escolar, y la luz no está al final del túnel en términos de una reapertura a mediados de abril” refiriéndose a la presencia del virus en Estados Unidos.



La Fundación Bill and Melinda Gates donó USD 9,5 millones a la lucha global contra covid-19, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Japón y Alemania, seguidos por China, son los países que han donado más fondos.



Este viernes 27 de marzo del 2020, con 83 000 contagios oficialmente registrados, Estados Unidos se convirtió en el país con más casos de coronavirus, por delante de los 81 000 de China y los 80 000 de Italia.



América Latina registró 10 056 casos confirmados de covid-19, según un reporte con información de las OMS.



Los muertos en la región ascendieron a 181. Los países con mayor cantidad de contagios son Brasil, con 2 915, de los cuales 77 fallecieron, le sigue Ecuador con 1 403 y Chile con 1 306.