¿Por qué 2021 sería un año esperanzador? Bill Gates da 2 razones

Bill Gates, cofundador de Microsoft, ha sido también una de las voces más escuchadas durante la pandemia del nuevo coronavirus. Entre otras razones, esto se debe a su trabajo filantrópico con la Fundación Bill y Melinda Gates, desde la cual se busca el financiamiento del desarrollo de vacunas.

A propósito del paso de los últimos días de 2020, Gates publicó un artículo en ‘Gates Notes’, su blog personal, en el cual reflexiona sobre las lecciones que nos dejó el año y lo que podemos esperar para el siguiente.



En el texto, titulado ‘Estos avances harán que 2021 sea mejor que 2020’, Gates empieza reflexionando sobre el estado actual de la lucha contra el coronavirus: advierte que los siguientes meses podrían ser los más mortíferos (según modelos computarizados), pero reconoce que las vacunas son el resultado de una cooperación sin precedentes.



“Los seres humanos nunca han avanzado más en ninguna enfermedad en un año que con la covid-19”, expresa Gates en el artículo.



El magnate continúa exponiendo las razones por las que, según cree, el siguiente año será uno lleno de esperanza.



La primera es que las medidas de bioseguridad “(todavía) pueden frenar la propagación del virus y salvar vidas mientras se implementan las vacunas”.



Y la segunda, escribe Gates, es que “la vida se acercará a la normalidad más de lo que está ahora porque los efectos de los tratamientos y las vacunas sobre las que has estado leyendo en las noticias tendrán un impacto global evidente”.



Sin embargo, asegura que el otro año el coronavirus seguirá estando en la agenda política y mediática. Él mismo, dice en su texto, espera que la mayor parte de su tiempo en 2021 lo invierta “hablando con líderes mundiales sobre el cambio climático y covid-19”.



Gates también resume algunos de los aspectos a tener en cuenta para el segundo año conviviendo con el coronavirus. Expone que la producción y distribución masiva de las vacunas será uno de los grandes retos pues se necesitarán entre 5 mil millones y 10 mil millones de dosis.



Además, pronostica que vendrán cambios importantes en las formas de ‘testeo’ que harán a los diagnósticos más baratos y rápidos, “volviendo obsoletas a esas incómodas pruebas”.



“Dentro de un año, creo que podremos mirar atrás y decir que 2021 fue una mejora con respecto a 2020. Puede que el cambio no sea enorme, pero será un paso adelante notable y medible para las personas de todo el mundo”, concluye Gates en la publicación.



Las otras declaraciones de Gates



No es la primera vez que Bill Gates hace interesantes declaraciones sobre el coronavirus.



En marzo, cuando la OMS declaró oficialmente una pandemia, muchos trajeron a colación las palabras que pronunció durante una charla de 'TED', en 2015. Otros incluso le dieron a sus palabras la connotación de "predicción".



"Puede que exista un virus con el que las personas se sientan lo suficientemente bien mientras están infectadas para subirse a un avión o ir al supermercado y eso haría que se extienda por todo el mundo de manera muy rápida”, dijo en su momento el magnate.



De ahí que otras de sus frases pronunciadas este año sobre el virus hayan sido seguidas con lupa. En junio, por ejemplo, dijo para la 'CNN' que el estado actual era más "sombrío de lo que habría esperado", pero vaticinó que para fin de año o principios de 2021 habría una "vacuna viable", algo que finalmente terminó sucediendo.



Luego, el 14 de diciembre, dio otra entrevista al mismo medio y advirtió que los próximos cuatro o seis meses podrían ser los peores de toda la pandemia, pues "el pronóstico del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud, de Estados Unidos, indica que habrá otras 200 000 muertes adicionales (en ese país)".



De cumplirse esa pronóstico el país norteamericano llegaría al medio millón de muertes por covid-19 (actualmente, según la Organización Mundial de la Salud, superan las 330 000).