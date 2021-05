Biess subió la tasa de interés en hipotecarios para adquirir viviendas de hasta USD 90 000

El Banco de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) subió de 5,9% a 6,7% la tasa de interés para préstamos hipotecarios para viviendas populares.

En este rango están las casas de los segmentos de Vivienda de Interés Social (VIS), con un avalúo comercial de hasta USD 71 064; y de Vivienda de Interés Público (VIP), con un valor comercial entre USD 71 064 y USD 91 368.



Según el tarifario de tasas, el ajuste rige desde este mes (mayo 2021). Para el resto de segmentos, los costos de interés no tienen variación.



La medida se da en momentos en que se registra una recuperación de la colocación de préstamos de vivienda por parte del Biess.



El 2020, ese banco entregó USD 674,60 millones en hipotecarios. En enero y febrero de este año, los desembolsos mejoraron y entregó 652,7 millones. El Biess ofreció una entrevista el miércoles para explicar el alza de la tasa.



Jaime Rumbea, representante de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda del Ecuador (Apive), señaló que la medida afecta a las personas de bajos recursos y que están buscando adquirir su primera casa con un crédito hipotecario a 25 años plazo.



“La medida no se entiende. El incremento es a las viviendas más económicas, las que el Gobierno promueve y las que buscan los ecuatorianos con menores niveles de ingresos”, dijo.



Según los cálculos de Apive, el alza de la tasa de interés incrementa en 6% en intereses el valor de la vivienda. Es decir, si una persona tenía que pagar USD 100 000 por el préstamo con intereses ahora va a tener que pagar 106 000.



Además, Rumbea señala que hay problemas adicionales que el Biess no ha calculado. Uno de ellos es que las personas que accedan a un crédito hipotecario a partir de este mes, ya han firmado sus promesas de compraventa desde hace unos 24 meses e hicieron sus cálculos con la tasa anterior. Ahora necesitaría unos USD 5 000 adicionales para cumplir con su promesa de compraventa.



Aproximadamente son unas 10 000 promesas de compraventa que estarían afectadas en todo el país. Los proyectos inmobiliarios destinados a este segmento también se verían perjudicados por la medida, dijo Rumbea.



El Biess ha señalado que el incremento de la tasa se da porque necesita mejorar su rentabilidad y que para ello también está mejorando las condiciones para viviendas más costosas.



Para Henry Yandún, presidente de Constructores Positivos, la medida es inoportuna, antitécnica, injusta y desincentiva la compra de viviendas, por ende, detienen la construcción, generando más desempleo en el país.

Precisamente, según el colectivo, las viviendas populares eran las que mostraban mayores índices de colocación en medio de la pandemia por el covid-19.



“Entendemos que al Biess quiere mejorar sus ingresos. Pero no está bien que se haga lo más fácil, que es subir la tasa”, comentó el vocero.



Yandún coincidió con Rumbea en que la medida que rige desde este mes significará un alza en el precio de la casa a las personas del segmento más bajo que están afiliados al Seguro, que son los que adquieren las viviendas VIP.