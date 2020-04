¿El Biess diferirá el cobro de créditos hipotecarios y quirografarios?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) respondió este lunes 13 de abril del 2020 a la inquietud que tenían afiliados respecto a si era posible un diferimiento del cobro mensual de las cuotas de créditos hipotecarios y quirografarios en medio de la emergencia por el covid-19.

“El Biess no puede diferir de manera general cuotas de préstamos hipotecarios y quirografarios, ya que debe proteger la liquidez del sistema para pagar a jubilados, que son 500 000 personas en grupo vulnerable, y el gasto creciente de salud”, detalló el banco estatal, a través de un comunicado fechado este lunes.



Sin embargo, Vinicio Troncoso, gerente general del Banco, señaló que la entidad ha tomado otras medidas para ayudar a los afiliados en la emergencia sanitaria. “El sistema de seguridad social está activo atendiendo la emergencia sanitaria, económica y social. En el corto plazo hay que proteger la liquidez que le dan el pago de puntual de los créditos y los aportes patronales, con lo que se cubre el pago incremental de salud y la cobertura puntual de las pensiones jubilares”, dijo.





El Banco del IESS tomó ocho medidas en la emergencia:



1. El Préstamo Quirografario Emergente está vigente, con tres meses de gracia y tasas de interés reducidas. Existen 27 000 beneficiarios, con una inversión que superan los USD 18 millones de los USD 100 millones destinados a este producto.



2. El refinanciamiento de préstamos hipotecarios en mora se habilitó. El usuario puede optar por plazos de hasta 30 años, con el interés original del crédito y un período de gracia de hasta 18 meses. Originalmente esta posibilidad se planteó para 22 000 afiliados, pero se podría ampliar como consecuencia de la emergencia.



3. Se suspendieron los remates de joyas entregadas en garantía, en préstamos prendarios, para beneficio de 48 000 usuarios.



4. No se aplicará la caducidad de los documentos ingresados antes de la pandemia para trámites de hipotecarios, para que no haya interrupción en la gestión del crédito.



5. Se activó la gestión de préstamos quirografarios pendientes de aprobación vía telefónica, simplificando trámites y logrando el acceso a los créditos.



6. Se amplió la capacidad de endeudamiento. La entidad estableció que los clientes podrán comprometer el 50% de sus ingresos (antes era de 40%), lo que eleva el monto de crédito al que pueden acceder.



7. Se destinó una línea de inversión de USD 50 millones a la CFN para el préstamo Pyme Express que beneficia a 500 empresas medianas y pequeñas.



8. Se ofrece atención los siete días de la semana, a través de líneas específicas y canales virtuales para desbloqueo de claves, consultas e información. El flujo diario de atenciones rebasa las 1 500.