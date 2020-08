El Biess amplió el plazo de vencimiento de los créditos prendarios

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las personas que dejaron sus joyas como garantía para recibir un crédito prendario en el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) no perderán estos bienes. La entidad resolvió ampliar el plazo de vencimiento de estos préstamos a propósito de la pandemia de covid-19 y no rematar las alhajas.

En la página web de esta entidad se señala que por motivo de la emergencia sanitaria se aplica el diferimiento del plazo por 3,5 meses para los créditos que vencieron entre el 16 de marzo y el 30 de junio del 2020. Es decir, la vigencia de estas operaciones se extenderá en alrededor de 100 días.



Además, no se cobrará ningún valor por concepto de interés de mora. Pero si se aplicará un costo por la custodia de estas prendas. Este monto equivale al 3% del valor en riesgo de la prenda, por el tiempo de extensión del plazo.



El Biess informó también el 24 de agosto pasado en un noticiero televisivo que las joyas que dejan las personas para recibir este tipo de financiamiento no serán rematadas, como ocurría usualmente.



Sin embargo, los propietarios de las prendas que deseen recuperar estos bienes pueden optar renovar el crédito o cancelar el total de la deuda, en las oficinas de préstamos prendarios ubicadas a nivel nacional.



El Biess otorga este tipo de crédito para el pago de deudas, estudios, calamidad doméstica, viaje, salud, o cualquier situación urgente. Se lo hace a cambio de la garantía de joyas de oro, esto no implica su venta.



Las personas que recurren a este tipo de servicio tienen que firmar una solicitud de crédito que se entrega las oficinas de Préstamos Prendarios, deben presentar el original de la cédula de ciudadanía o identidad, una copia de una planilla de servicios básicos (luz, agua o teléfono) y ser mayor de edad.



Por la naturaleza del crédito este proceso es presencial.



En función de la prenda, las personas pueden acceder a préstamos desde USD 10 hasta 80 remuneraciones mensuales unificadas (RMU), es decir USD 32 000.