Biess y fondos complementarios invirtieron USD 8,7 millones en Delcorp y Ecuagran, inmersas en escándalo bursátil

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) inició procesos precoactivos con miras a recuperar las inversiones impagas por parte de Ecuagran y Delcorp, empresas que hoy son investigadas por supuestas irregularidades en facturas comerciales compradas por el Isspol.

Después de que en agosto las compañías dejaron de pagar al Banco alrededor de USD 150 000, la entidad trató de comunicarse con los directivos de ambas firmas para encontrar mecanismos de pago, pero no hubo respuesta. Es así que se tomaron medidas para salvaguardar los activos del Biess, dijo el gerente Diego Burneo.



El Banco invirtió en obligaciones de Delcorp y Ecuagran en diciembre de 2019 y marzo del 2020 por un monto de USD 5,4 millones, precisó Burneo.



De acuerdo a las fechas mencionadas por Burneo, para ese entonces Vinicio Troncoso era el gerente general del Banco del IESS. En el informe final de su gestión, fechado al 15 de junio del 2020, Troncoso no menciona posibles anomalías en torno a las operaciones con las dos empresas involucradas.

​

Este Diario consultó al exgerente sobre las transacciones. Troncoso expuso cinco puntos sobre el tema, empezando con que las operaciones se hicieron acorde a las políticas internas del Biess aprobadas por Directorio; las hizo el Comité de Inversiones, presido por el Director delegado del Ministerio de Finanzas en el Biess.



“La evaluación financiera de ese momento no reflejaba ningún riesgo adicional, al aprobado en ese momento. Los papeles comprados fueron según la política AA, acorde a la calificadora de riesgo y la emisión aprobada por la Súper de Compañías”, agregó el exgerente.



Además, dijo, las empresas no eran nuevas en el mercado de valores. “El Biess, como inversionista institucional, tiene en su responsabilidad invertir bajo principios de riesgo, retorno y diversificación; por lo que los montos aprobados estaban de acuerdo a las políticas y así se invierte activamente en el mercado de valores del país, siendo ese un rol fundamental del Biess”.



A esta situación se suma que también se encuentran comprometidos USD 3,3 millones de 6 fondos complementarios previsionales cerrados –administrados por el Biess- que negociaron facturas comerciales y otros papeles con Delcorp y Ecuagran.



Para estos casos también se iniciaron procesos precoactivos, informó Diego Burneo durante la rueda de prensa. “En el Biess no estamos autorizados para negociar con repos ni facturas. Los fondos cerrados previsionales complementarios, que fueron pasados a la administración del Biess, sí tienen esa autorización”.

Un fondo complementario es una institución creada para generar ahorro entre sus partícipes para proveerles de prestaciones y créditos, detalla la página web del Banco. Actualmente la entidad administra 64 fondos.