Biess habilitará diferimiento de cuotas impagas de hipotecarios

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

A partir de esta semana, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) recibirá las solicitudes para diferir las cuotas de los créditos hipotecarios que no se cancelaron entre marzo y junio de este año.

Este lunes, 13 de julio del 2020, el Banco informó que esas mensualidades impagas “se transferirán al final de la tabla de amortización, en cuotas mensuales iguales a las generadas por el crédito, para que no exista acumulación ni afectación al usuario”.



El trámite para requerir el diferimiento se lo podrá hacer en la página web del Biess, y se prevé que esté activo desde el 16 de julio, indicó el Departamento de Comunicación de la entidad. Las solicitudes se receptarán hasta el 15 de octubre de 2020.



La medida es parte de las disposiciones de la Ley de Apoyo Humanitario, que ordenó al IESS emitir políticas y acciones que permitan garantizar la suspensión y el refinanciamiento de las cuotas mensuales de los hipotecarios, basados en informes técnicos.



Las cuotas que sean prorrogadas no generarán intereses por mora ni acumulación de intereses. El cliente deberá justificar que pasó al desempleo o que su salario se redujo, producto de la crisis por el covid-19.



Alrededor de 9 500 usuarios no pagaron sus hipotecarios entre marzo, abril, mayo y junio, lo que representa USD 18 millones, indicó el Banco.



Además, aclaró que para los préstamos que tenían mora antes de la pandemia, se mantienen los planes de refinanciamiento y reestructuración que incluyen plazos de hasta 30 años con hasta 18 meses de gracia.

No existen facilidades de diferimiento o refinanciación para créditos quirografarios.