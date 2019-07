Biess ofrece crédito de hasta 60 meses para viajar en Ecuador

LEA TAMBIÉN

El préstamo quirografario Vive Ecuador, lanzado el martes 9 de julio del 2019 por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) y el Ministerio de Turismo, ya se puede solicitar a través del portal de la entidad financiera.

Los usuarios deben dar clic en la opción “Préstamo Quirogrario” y luego en la pestaña “Vive Ecuador”, donde se detallan las características del préstamo (tasas de interés y plazos) y los requisitos para afiliados y jubilados del IESS.



Dependiendo de la capacidad de pago, se puede solicitar un crédito de hasta 80 salarios básicos unificados, a un plazo de cuatro años para afiliados y cinco para jubilados. La tasa de interés es del 11, 07% anual, pero varía en función del plazo.



El proceso de solicitud es 100% en línea. En la esquina superior derecha de la sección “Vive-Ecuador”, se encuentra la pestaña “Solicitar préstamo”, donde los interesados deben digitar su número de cédula y clave de asegurado. Luego, podrán solicitar el préstamo con el monto y plazo que estimen convenientes. En máximo 72 horas se realizará el desembolso.



​

No es necesario presentar ningún documento relacionado con el paquete adquirido. Tener un quirografario vigente tampoco es un limitante para acceder al producto siempre que cumpla con los siguientes requerimientos:



En caso de ser afiliado, estos son los principales requisitos:



- Ser un afilado activo



- Contar con una fuente de ingreso (salario o remuneración reportada al IESS)



- Tener una cuenta bancaria registrada y autorizada por el IESS.



- Poseer garantías reales (fondos de reserva y/o cesantías) en el IESS. El monto a solicitar podrá ser de hasta el 90% acumulado en estos fondos.



- Deberá estar al día en sus obligaciones con el IESS o Biess.



- Tener mínimo 36 aportaciones al Seguro.



- El empleador no debe estar en mora con el IESS. En caso de que el solicitante sea empleador, no debe tener obligaciones pendientes con el Seguro.



- No tener crédito hipotecario o quirografario en trámite.



Para jubilados y pensionistas, estos son los principales requisitos:



- Encontrarse en goce de pensión otorgada por el IESS.



- Encontrarse al día en sus obligaciones con el IESS o Biess.



- Tener una cuenta bancaria registrada y autorizada por el IESS.



- No tener crédito en mora con el IESS o Biess.



- Si es empleador no tener obligaciones pendientes con el IESS.



- No tener crédito hipotecario o quirografario en trámite.



El objetivo de este préstamo es fomentar el turismo. Por ello, en una segunda fase los usuarios podrán acceder a descuentos en alrededor de 200 paquetes turísticos. Esta etapa deberá estar lista en 15 días, aseguró Paúl Granda, presidente del Consejo Directivo del IESS, el martes pasado.