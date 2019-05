Biess informa que aún no han cambiado las condiciones para créditos hipotecarios; ajustes están en análisis

LEA TAMBIÉN

El gerente del Banco del Afiliado, Carlos Villarreal, informó que las condiciones para el acceso de hipotecarios no se han modificado todavía y que se mantienen como estaban hasta abril pasado.

El Directorio de la entidad había aprobado el 24 de abril pasado reformas al Manual de Crédito para endurecer las condiciones de acceso a los créditos de vivienda que otorga el banco.



El Biess había bajado el financiamiento para la adquisición de viviendas de hasta USD 100 000 al 85%; para inmuebles de entre 100 000 hasta 150 000 al 80%; y para más de 150 000 al 75%. Sin embargo, Villarreal dijo que aún se mantendrá el financiamiento del 100% para viviendas de hasta USD 100 000 como era antes.



De igual manera, indicó que el afiliado aún necesitará 36 aportaciones y se mantienen las 12 seguidas. No se requieren las 24 seguidas como se había aprobado.



Finalmente, el afiliado podrá comprometer el 40% de sus ingresos mensuales al pago de la cuota y ya no solo el 30% como había determinado en el manual.



Villarreal señaló que era necesario hacer las aclaraciones, ya que el documento "se había filtrado". La mañana de este martes 14 de mayo del 2019 el directivo dio una rueda de prensa en la sede del Biess en Guayaquil. "No se ha cambiado ninguna de las políticas, todas siguen vigentes", dijo.

El funcionario confirmó que el manual se aprobó, pero que establece que hay una transitoria de seis meses, tiempo en el cual se hará la difusión con el sector productivo constructor y los afiliados. Y lamentó que se haya filtrado ese documento.



Pero añadió que "se van a evaluar si es necesario modificar o mejorar las condiciones. Todo cambio será para mejorar las condiciones del afiliado. Además, informó que el Biess mantendrá reuniones con el sector inmobiliario en Guayaquil, Quito y Cuenca.



Según el gerente del Biess, lo que sí está vigente "son mejoras" para los hipotecarios como: refinanciamiento y reestructuración, incremento de plazo de pago en función de la esperanza de vida (de 75 a 77 años), entre otras.