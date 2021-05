'Alza de tasa de interés para hipotecarios en viviendas de hasta USD 90 000 aplica solo a nuevas operaciones': Diego Burneo, gerente del Biess

¿A qué créditos hipotecarios aplica el incremento de la tasa del 5,9 al 6,7%?



La decisión tomada por el Comité de Activos y Pasivos del Banco fue modificar la tasa mínima, que venía siendo el 5,99%, al 6.70% en los préstamos para adquirir viviendas nuevas de hasta USD 90 000.

¿Por qué?



La razón es que existe un estudio actuarial del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, que es el fondo principal de donde salen los recursos para los hipotecarios, y que sugiere tener una tasa actuarial mínima del 6,25%. El estudio fue realizado y auditado por IESS en el 2018 y también consta en otro estudio de la OIT. La recomendación fue que como banco no podemos entregar créditos por debajo de la tasa actuarial eso afecta a los fondos. Nosotros incluimos esa tasa del 6,25%, que más costos llega al 6,70%.



¿Desde cuándo rige la nueva tasa?



Esa tasa es aplicable para los créditos que se han solicitado desde ayer (3 de mayo) en adelante.



¿Qué pasa con lo anterior?



Todo lo anterior sigue manteniéndose en 5,99%, me refiero a todas las solicitudes de crédito que se han hecho y se han aprobado o se han preaprobado, lo que conocemos como “fábrica” o dentro “del proceso de seguimiento”. Alguien que ya tiene aprobada su solicitud no va a sufrir un cambio en la tasa. Desde el 3 de mayo todo lo que se apruebe va a tener una tasa de 6,70%. Ratifico: esto se inició el día de ayer y se aplica de aquí en adelante. No para el pasado.

¿Qué efecto tendrá en la cuota mensual?



En un crédito de USD 30 000, que sería una solución habitacional de clase media, se estaría afectando el pago de la cuota mensual en USD 20 al mes. Si vamos al promedio de las operaciones del banco, que son USD 58 000, la afectación va a hacer, dependiendo del plazo, de entre USD 20 y 25 mensuales. No quiere decir que no sea importante la afectación por este cambio, lo que quiero decir es que son temas que se tienen que tomar en función de defender el sostenimiento de la seguridad social.



¿Los constructores critican que en lugar de subir la tasa se deberían mejorar los sistemas de coactiva y cobro?



Claro que tenemos que recuperar plata y lo estamos haciendo. Somos unas de las pocas administraciones, sino la única, que está haciendo eso. Pero aparte de eso tenemos también que revisar las tasas para que sean coherentes con la tasa actuarial que vienen de los estudios técnicos. Nosotros administramos recursos por encargo del IESS, que le pertenecen a los afiliados y los jubilados, y tenemos que hacerlo de la manera más técnica. El BIESS no da casas, da préstamos y nosotros no podemos financiar ni a constructores ni a otros sino a afiliados y a jubilados.

¿Cómo van esos procesos de cobro de deudas?



Hemos enviado 17 000 comunicaciones a los deudores, sobre todo a los que deben más de tres años. Hemos castigado más de 100 millones de dólares de cartera y tenemos 4 000 afiliados que eran deudores históricos, que están listas para iniciar coactiva en junio. La administración ha hecho todo lo que ha podido hacer.



¿Qué impacto puede tener el aumento de la tasa en la demanda de préstamos?



Nosotros colocamos USD 174 millones en hipotecarios en los primeros meses de este año. Estamos trabajando en función de cumplir la meta de USD 500 millones en colocaciones en este año, frente a la meta que era de 400 millones el año anterior. Lo estamos haciendo de manera técnica. Yo respeto otros criterios, pero mi obligación como gerente es decidir para precautelar la solvencia de los fondos a largo plazo.



Entonces, ¿se mantiene la meta de 500 millones, pese al alza de la tasa?



Sí, la vamos a colocar, sin lugar a dudas.

¿Esos supuestos se basan en una recuperación de la economía?



La pandemia no solo que no ha desaparecido, sino que se ha complicado más, pero hemos cumplido la meta de colocación hasta abril de este año en un 109%. El alza de la tasa no es que va reducir la demanda de hipotecarios para viviendas de hasta USD 90 000 de manera considerable. Los afiliados y jubilados reciben, en general, la mejor tasa del mercado. Se debe considerar que el banco no recibe un subsidio estatal como los bancos privados que tienen acceso a una tasa del 4,99% subsidiada por el Estado para los nichos de vivienda de hasta USD 90 000. Nosotros somos un banco público sí, pero no recibimos dinero del Estado y debemos manejarnos de forma técnica.



¿Cuánto pesan esos créditos para viviendas de menos de USD 90 000 en la cartera?



211000 afiliados y jubilados han recibido créditos hipotecarios de todo tipo en el pasado, equivalentes a USD 7 000 millones de portafolio. Desde diciembre del 2019 hasta abril de este año, se han entregado 5 670 operaciones con una tasa del 5,99%, que representan un 5% del portafolio de créditos hipotecarios (USD 350 millones).

Para el banco, ¿cuánto generará el ajuste?



Esas 5 670 operaciones que recibieron tasas 5.99% le generan un costo de oportunidad a los fondos del IESS en el tiempo del crédito de casi USD 49,5 millones. Entonces no podemos permitir que esto se siga repitiendo y no seguir subsidiando eso, por eso la idea fue llegar, al menos, a lo que determinan los estudios actuariales. El ajuste, sin embargo, insisto solo rige para las operaciones aprobadas desde el 3 de mayo del 2021.



¿Qué pasa con los créditos que son de más de USD 90 000, va a haber algún cambio o se mantienen?



Lo que hicimos fue una revisión de la tasa mínima. No es un tema de ahora sino que se viene trabajando desde hace cuatro y cinco meses y ya los sistemas informáticos están listos para aplicarse. Adicional a este análisis técnico sobre la tasa, quiero decir que también se está revisando el manual de crédito, y está por aprobarse, que los créditos ya no vayan en función del valor la casa, sino en función del monto de crédito. Eso va a generar que varias tasas de interés disminuyan para muchos afiliados y jubilados, inclusive las tasas más altas del 8 u 8,5%.

¿Cómo funcionaría?



Cuando hoy se le aprueba un crédito a un afiliado se calcula la tasa en función del valor de la casa. Si alguien quiere comprar una casa de USD 200 000, pero solo pide un crédito de USD 100 000 el riesgo para el banco es menor porque el crédito está cubierto en el doble; sin embargo, la tasa va a ser superior al 8,5% igual que el que pide un crédito de USD 200 000 por una casa de igual valor donde el riesgo es mayor porque el préstamo está menos cubierto. Esto se quiere corregir para que sea en función del monto del préstamo y así lograr tasas menores cuando el riesgo sea menor.



¿En cuánto podría caer la tasa?



Se conocerá una vez esté aprobado el manual.



¿Cuándo se aprobará?



En uno o dos meses.



¿Quedará para el próximo Gobierno?



No, el banco no puede parar, tiene que seguir trabajando, no es que puede parar en una transición.