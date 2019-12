84% de bienes inmuebles en Quito tiene igual o menor predial para el 2020

LEA TAMBIÉN

Las nuevas ordenanzas para actualizar el catastro de la ciudad y normar el impuesto predial significan la reducción en USD 15 067 millones en el avalúo de la ciudad.

Esta disminución producto del nuevo plano de valoración de Quito incide también en el impuesto predial. En el último bienio tenía un valor total de USD 99,5 millones, pero tras la aprobación de la norma, será de 96,5 millones hasta el 2021.



Estas cifras corresponden a la emisión de impuestos, pero no al valor que efectivamente se recauda, según Guillermo Montenegro, director metropolitano tributario, pues no toda la gente cumple con el pago.



Hasta el 29 de noviembre se había recaudado el 58% del monto emitido para el 2019, pero se espera que la cobranza de diciembre aumente el porcentaje, pues hay gente que deja el pago para el último, como en la matriculación vehicular.

El concejal Eduardo del Pozo, presidente de la Comisión de Presupuesto del Municipio, informó que se espera que el próximo año se recauden USD 72 millones. Agregó que la tabla establecida en el bienio anterior para el impuesto se mantuvo, pero se debió cumplir con el requisito que dispone el Cootad de revisarla cada dos años, al igual que la ordenanza del plano de valoración, en la que sí se hicieron cambios.



La ordenanza del impuesto predial cumplió con el plan de mantener la carga tributaria y sus anexos en los valores vigentes, según Montenegro.



La única variación, explicó, está en la base imponible para la contribución del Cuerpo de Bomberos, pues hasta este año se consideraba lo establecido en la regulación del 2016 y en los próximos dos años se usará la base del ejercicio fiscal en curso. Según Montenegro, el tributo no parte únicamente de un bien en específico, sino que se calcula sobre la suma de todos los predios que posee una persona.



En general, el 84% de la ciudadanía observará en sus cartillas valores iguales o menores al que pagó en el último bienio y solo se registrará un incremento para el 16% restante. Este se relaciona con los rangos más altos, especialmente aquellos que sobrepasan una valoración de USD 5 millones, en áreas urbanas.

Del Pozo dijo que la decisión de no subir el predial obedece a la situación económica del país. El Concejo aprobó que no se aumente ese tributo, para evitar un impacto en el bolsillo de los quiteños y para incentivar el pago del impuesto, con el fin de poder financiar más obras para la urbe. Los usuarios podrán empezar a pagar este rubro desde el 3 de enero del 2020.



Con la ordenanza del plano de valor de la ciudad se buscó corregir distorsiones en el avalúo de los predios que aparecieron en el bienio pasado y que afectaron especialmente a zonas como Cumbayá, Nayón, Tumbaco o Tababela.



Lola Jiménez, funcionaria de la Dirección de Catastro, explicó que en los años previos solo se consideraban los factores de fondo, frente y tamaño de una propiedad. Esta vez, los técnicos incluyeron otros cuatro que constan en la norma técnica nacional, establecida por el Ministerio de Vivienda.

Se agregó la ubicación en una manzana, la forma del lote, el acceso al mismo y los servicios básicos y de infraestructura con los que cuenta el sector. “Con esto obtuvimos una valoración más real y equitativa del territorio”, puntualizó.



Uno de los principales cambios en el avalúo es que antes no se diferenciaban áreas de protección ecológica de quebradas y se valoraba lotes de ese tipo en igual proporción que otros urbanos. Ahora, subrayó Jiménez, esos avalúos serán más justos.

La ordenanza fue analizada por la Comisión de Uso de Suelo, presidida por René Bedón. Él señaló que también se corrigieron los avalúos de casos especiales como los proyectos de vivienda de interés social del Municipio, al igual que predios en el área urbana que se usan con fines agrícolas.