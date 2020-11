Biden roza la victoria mientras Trump desafía el escrutinio en cuatro estados

El candidato presidencial demócrata, Joe Biden, roza la victoria en las elecciones de EE.UU., mientras su rival, el presidente Donald Trump, desafió este miércoles, 4 de noviembre del 2002, el escrutinio en cuatro estados clave a medida que se reducían sus opciones de reelección.

Al ganar en los estados clave de Michigan y Wisconsin, según las proyecciones de los principales medios de comunicación, Biden sumó 264 delegados en el Colegio Electoral y queda a un paso de lograr los 270 compromisarios que dan las llaves de la Casa Blanca, frente a los 214 que acumula Trump.



Sin embargo, el presidente y su campaña insistieron en sus opciones de victoria y pidieron un recuento de los votos en Wisconsin, además de presentar sendas demandas en Michigan y Pensilvania para detener el escrutinio y presionar a la Corte Suprema para que intervenga en ese último estado y pidió que se localicen e invaliden posibles votos emitidos fuera de plazo en Georgia.



El efecto pandemia



Las votaciones concluyeron el martes 3 por la noche, como estaba previsto, pero muchos estados a veces tardan días en contar todos los votos. Hubo un gran aumento del sufragio por correo a escala nacional, en medio de la pandemia del coronavirus.



Las polémicas por los votos fueron el final de una campaña virulenta que se desarrolló en medio de una pandemia que ha matado a más de 233 000 estadounidenses y ha dejado a millones más sin trabajo. El país también ha enfrentado meses de disturbios relacionados con protestas por el racismo y la brutalidad policial.



Los partidarios de ambos candidatos expresaron enojo, frustración y miedo por la poca claridad sobre cuándo se resolvería la elección.



Trump siguió lanzando acusaciones sin respaldo sobre el proceso de recuento de votos a través de Twitter el miércoles, horas después de comparecer en la Casa Blanca y declarar la victoria en una elección que estaba lejos de estar decidida. Tanto Facebook como Twitter alertaron sobre muchas publicaciones del presidente por promocionar declaraciones engañosas.



"Estamos en camino a ganar la elección. Francamente, ganamos esta elección", afirmó Trump antes de lanzar un ataque sin precedentes contra el proceso electoral por parte de un mandatario en ejercicio.



"Este es un fraude contra el pueblo estadounidense. Queremos que las leyes sean utilizadas de manera apropiada, así que iremos a la Corte Suprema. Queremos que pare toda la votación", agregó, sin aportar pruebas que respaldaran estas afirmaciones ni explicar cómo combatirá los resultados en el tribunal.



En el voto popular a escala nacional, Biden aventajaba con comodidad a Trump el miércoles, con unos 3 millones más de sufragios. El republicano ganó en 2016 a Hillary Clinton gracias a que venció en estados cruciales, a pesar de que logró unos 3 millones menos de votos.



Decenas de arrestados en Nueva York en protestas contra el presidente Trump



Decenas de personas fueron arrestadas este miércoles en Nueva York durante manifestaciones en Manhattan en rechazo a la Administración de Donald Trump y en las que pidieron el recuento de todos los votos de las elecciones presidenciales.



Sobre las 20:00 hora local (Misma de Ecuador y 01:00 GMT del jueves), los manifestantes recorrían las calles aledañas al parque Washington Square Park, en la zona suroeste de la Gran Manzana, al grito de "No Trump, No KKK (Ku Klux Klan), No Facist USA" y "No hay justicia, no hay paz. Maldita policía racista", cuando los agentes, montados sobre bicicletas, arrestaron a varios de ellos por estar ocupando la calzada.