Joe Biden revierte prohibición a la entrada de personas transgénero en el Ejército de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anuló el lunes 25 de enero de 2021 una controvertida prohibición de su predecesor sobre las personas transgénero que sirven en el Ejército, una medida que cumple una promesa de campaña y será aclamada por los defensores de los derechos LGBTQ.

El expresidente demócrata Barack Obama permitió en 2016 que las personas trans sirvieran de forma abierta y recibieran atención médica para los géneros en transición, pero el republicano Donald Trump congeló su reclutamiento y permitió la permanencia del personal ya en servicio.



"El presidente Biden cree que la identidad de género no debería ser un obstáculo para el servicio militar, y que la fuerza de Estados Unidos se encuentra en su diversidad", dijo la Casa Blanca en un comunicado.



"Permitir que todos los estadounidenses cualificados sirvan a su país en uniforme es mejor para las fuerzas armadas y mejor para el país, porque una fuerza inclusiva es una fuerza más efectiva. En pocas palabras, es lo correcto y está en nuestro interés nacional", agregó.



Cuando Trump anunció la prohibición en 2017 a través de Twitter, dijo que los militares debían concentrarse en una "victoria decisiva y abrumadora" sin verse agobiados por los "enormes costos médicos y la interrupción" de tener personal transgénero.



Un informe de noviembre de 2020 del grupo de expertos en derechos LGBT Palm Center coescrito con ex cirujanos generales militares dijo que la prohibición de las personas transgénero había perjudicado la preparación militar.



Durante su audiencia de confirmación, el elegido por Biden para liderar el Pentágono, el general retirado Lloyd Austin, dijo que apoya la anulación de la prohibición.



El Ejército estadounidense tiene un personal activo de cerca de 1,3 millones, según datos del Departamento de Defensa. No hay cifras oficiales sobre el número de miembros trans, pero Rand Corp, un instituto de investigación de políticas, estimó en 2016 que unos 2 450 miembros en servicio activo son transgénero.