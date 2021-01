Biden asumirá presidencia de EE.UU. en medio de profundas divisiones y una pandemia desatada

El demócrata Joe Biden tomará juramento el miércoles 20 de enero de 2021 como el presidente número 46 de Estados Unidos, tomando el timón de un país acosado por profundas divisiones políticas y azotado por una furiosa pandemia de coronavirus.

Biden, de 78 años, se convertirá el presidente de mayor edad en la historia del país, en una ceremonia reducida en Washington que se ha despojado en gran medida de su pompa habitual, tanto por el coronavirus como por las preocupaciones de seguridad tras el asalto del 6 de enero al Capitolio, perpetrado por partidarios del mandatario saliente Donald Trump.



Con sólo un pequeño número de asistentes presentes, el demócrata prestará juramento ante el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, poco después del mediodía, colocando su mano sobre una Biblia antigua que ha estado en la familia Biden durante más de un siglo.



Su compañera de fórmula, Kamala Harris, hija de inmigrantes de Jamaica e India, será la primera persona negra, la primera mujer y la primera estadounidense de origen asiático en ocupar la vicepresidencia tras ser investida por la jueza Sonia Sotomayor, la primera integrante de origen latino de la Corte Suprema.



La ceremonia se desarrollará frente a un Capitolio fortificado tras el asalto de una turba de seguidores de Trump hace dos semanas, alentados por afirmaciones sin pruebas de que la elección de noviembre le fue robada. La violencia llevó a la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, a votar por una impugnación a Trump, la segunda en su mandato.



En lugar de una multitud de espectadores, la Explanada Nacional estará cubierta por casi 200 000 banderas y 56 pilares de luz que representan a personas de los estados y territorios de Estados Unidos.



Biden, quien ha prometido "restaurar el alma de Estados Unidos", pedirá en su discurso inaugural la unidad estadounidense en un momento de crisis, según asesores.



Perderá poco tiempo tratando de pasar página sobre la era Trump, dijeron los asesores, firmando una serie de 15 acciones ejecutivas en su primer día en el cargo sobre temas que van desde la pandemia hasta la economía y el cambio climático.



Biden ha invitado a los principales líderes del Congreso, incluidos los líderes republicanos en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y el Senado, Mitch McConnell, a unirse a él en la iglesia el miércoles por la mañana.



En tanto, rompiendo con más de siglo y medio de tradición política, Trump planea salir de la Casa Blanca antes de la ceremonia de investidura, negándose a reunirse con su sucesor y a afirmar el traspaso pacífico del poder.



Se espera que el vicepresidente Mike Pence, los ex presidentes George W. Bush, Barack Obama y Bill Clinton, y tanto McCarthy como McConnell asistan a la ceremonia.



Trump, quien se ha ido aislando más en los últimos días de mandato, no ha reconocido formalmente aún el resultado de la elección del 3 de noviembre. Tendrá un evento de despedida en la Base Conjunta de la Fuerza Aérea Andrews por la mañana, aunque no se espera que asistan líderes republicanos, incluido Pence.