EN VIVO: Biden se lleva Nueva York y Trump seis estados más, según proyecciones de medios

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, se adjudicó este martes 3 de noviembre del 2020 las elecciones presidenciales en los estados de Nueva York y Colorado, mientras que el presidente, Donald Trump, lo hizo en otros seis estados, según las proyecciones de los principales medios estadounidenses.

Biden se hizo con Nueva York, de acuerdo a los diarios The New York Times y The Washington Post, así como la cadena NBC, entre otros; y Colorado, según Fox News y la CNN.



Los estados que ganó Trump son Arkansas, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Wyoming, Luisiana y Nebraska, aunque este último es el único junto a Maine que divide compromisarios por distritos y uno de ellos no se ha proyectado todavía, indicaron las proyecciones de The New York Times y el canal Fox.



Con estos nuevos estados Biden mantiene su ventaja sobre Trump en el recuento con 126 compromisarios en el Colegio Electoral frente a 93 en su objetivo de llegar a los 270 que dan la victoria.



Ninguno de los estados que se han proyectado hasta el momento se considera como clave, por lo que hasta ahora no ha habido sorpresa alguna.



El recuento avanzaba a las 21:00 en varios de los estados bisagra, que serán los que realmente decidan las elecciones.



Se trata de Florida, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Carolina del Norte, Ohio, Georgia y Texas.



En todos ellos el escrutinio está tan igualado que los medios no se han aventurado todavía a proyectar un ganador.



Florida es el que tiene el recuento más avanzado y con un 93 % escrutado Trump aventaja con un 51 % a Biden, que tiene un 48 %.



Biden lidera en Texas con una ligera ventaja con más del 60 % escrutado

En algunas ciudades de Texas, el candidato demócrata Joe Biden se impuso ante Donald Trump, pero su ventaja es ligera. Foto: EFE.



El candidato demócrata a la Presidencia de EE.UU., Joe Biden, lidera con un 50,5 % de los votos las elecciones en Texas, frente al 48,1 % para el actual presidente, Donald Trump, con poco más del 60 % de sufragios escrutado.

Así lo avanzaron medios como el diario The Washington Post, la televisión MSNBC y el diario Texas Tribune, que calcularon que Biden ha obtenido más de 3,7 millones de votos en el estado sureño, tradicionalmente conservador.

​

En los grandes condados de Dallas y Harris, cuyas capitales son Dallas y Houston, Biden sumaba más del 66 % y el 56 % de los votos, respectivamente.



En el condado de la capital, Austin, el candidato liberal sobrepasaba con facilidad el 70 %.



Incluso en el condado de Williamson, considerado uno de los más racistas del estado por diversas polémicas con las autoridades locales, Biden obtenía más votos que su rival, Trump.



La posible victoria demócrata, sin embargo, no será tarea fácil, ya que el último candidato liberal en hacerlo fue el expresidente Jimmy Carter (1977-1981) hace casi medio siglo.



Pero el récord de más de 9,6 millones de electores en la votación anticipada apunta a que esta tendencia podría cambiar.



En 2016, cuando Trump venció por nueve puntos porcentuales, la participación total en Texas fue del 59,4 %, mientras que con los datos de votación actuales, el estado ya ha alcanzado el 57 % de participación.



Eso da cuenta de lo reñida que estará la batalla por uno de los estados que da más votos electorales (38) para llegar a los deseados 270 que otorgan la Presidencia.

Empate técnico entre Biden y Trump con el 86 % escrutado en Florida

En el estado de Florida, Joe Biden y Donald Trump están virtualmente empatados. Foto: EFE.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el candidato demócrata, Joe Biden, están virtualmente empatados con el 86% de los centros electorales ya contabilizados en Florida, un estado que el republicano necesita ganar si quiere tener claras opciones de repetir mandato.

Trump tiene el 49,8 % de los votos, o 5 017 813 de sufragios, mientras que Biden se hace hasta ahora con 4 952 187 votos o el 49,2 %, según datos de la cadena MSNBC.



Estos resultados parciales ya incluyen buen parte de los votos en el condado de Miami-Dade, el mayor del estado y donde tiene un gran peso el voto cubanoestadounidense, mayoritariamente favorable a Trump.



Trump insistió durante la campaña para conquistar el voto cubano, venezolano y nicaragüense en que Biden iba a convertir Estados Unidos en un país "socialista", siguiendo las directrices del ala izquierdista del Partido Demócrata.



En las presidenciales de 2016, Trump se hizo con los 29 votos electorales que ofrece Florida al conseguir el 49 % de los sufragios, por el 47,8 % de su rival demócrata, Hillary Clinton, es decir poco más de 112 000 votos.



En 2012 la diferencia lograda por el expresidente Barack Obama sobre su entonces rival, Mitt Rommey, fue todavía menor, y se quedó en el 0,9 % o 74 000 votos.



Esta mañana el portal RealClearPolitics, que hace un promedio de las encuestas de cada día, le dio a Biden 0,9 puntos de ventaja sobre Trump.



En estas elecciones estaban registrados para votar unos 14,5 millones de electores, de los cuales más de nueve millones votaron por correo o anticipadamente, con lo que ya se superó la participación de 2016.



Sin sorpresas en los primeros resultados en EE.UU., según las proyecciones



Los primeros resultados en las elecciones estadounidenses no se han alejado por ahora del programa previsto, con victorias del presidente Donald Trump y del demócrata Joe Biden en los estados en los que figuraban como favoritos, en unas elecciones caracterizadas por la gran participación por adelantado.



Según las proyecciones no oficiales de los principales medios, Trump, que aspira a otros cuatro años en la Casa Blanca, ganó las elecciones en Indiana, Kentucky y Virginia Occidental, tres estados sólidamente republicanos.



También se alzó con la victoria en Carolina del Sur, Oklahoma, Tennessee, Alabama y Misisipi, donde los sondeos electorales aventuraban una lucha más cerrada, pero se daba por segura la victoria del candidato republicano.



En las elecciones de 2016, Trump había ganado por un margen de 30 puntos porcentuales sobre la candidata demócrata Hillary Clinton en Kentucky, por 19 puntos en Indiana, mientras que su ventaja en Virginia Occidental fue de 42 puntos.



Además, en Oklahoma el presidente ganó por 36 puntos, en Alabama por 28; en Tennessee por 26; en Misisipi por 18; y en Carolina del Sur, por 14.



Estos estados suponen un total de 66 delegados en el colegio electoral, de los 270 necesarios para alzarse con la Presidencia.



Por su parte, Biden ha sido dado como ganador por la proyección de los medios en Virginia, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Illinois, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey, Rhode Island y en Vermont, el estado en el que vive y del que ha sido senador durante muchos años.



Estas victorias suponen para el candidato demócrata la obtención de 88 compromisarios en el colegio electoral.



De momento no se ha adjudicado ninguno de los estados clave que se considera que pueden dar la victoria a uno u otro candidato.



Cierran los primeros colegios electorales en Estados Unidos

Ocho estados de EE.UU. cerraron parte o la totalidad de sus colegios electorales este martes a las 19:00 horas de la costa este (00:00 GMT del miércoles), entre ellos algunos de los dos primeros territorios clave: Florida y Georgia.

Una hora después de que cerraran los primeros centros de votación del país, en los estados de Kentucky e Indiana, clausuraron sus puertas el resto de colegios en esos dos territorios y todos los ubicados en otros cuatro estados: Vermont, Virginia, Carolina del Sur y Georgia.



También cerraron los primeros colegios en Nuevo Hampshire y en Florida, donde las urnas en la zona noroeste del estado, más conservadora, seguirían abiertas una hora más.



Se espera que los resultados preliminares en Florida favorezcan a los demócratas, porque proceden sobre todo de los votos emitidos por correo, que tienden a inclinarse por ese partido.



Los centros de votación de los diferentes estados irán cerrando de manera escalonada en el resto de Estados Unidos, cuyo territorio abarca nueve husos horarios distintos.



Los estadounidenses escogen este martes, aparte del futuro presidente entre el actual mandatario, el republicano Donald Trump, y el candidato demócrata, Joe Biden, a los 435 miembros de la Cámara de Representantes y a un tercio de los cien miembros del Senado.



En estas elecciones los votantes también eligen una decena de gobernadores y se pronuncian sobre numerosas iniciativas populares que, de prosperar, son tenidas en cuenta por las legislaturas estatales.



Estas elecciones se han visto condicionadas por la pandemia del coronavirus, que ha causado más de 9,3 millones de contagios confirmados y 232 000 muertes en Estados Unidos, el país más golpeado del mundo por la pandemia.



Debido a esto, la participación anticipada alcanzó un récord al superar los 100 millones de electores, de los que 35,9 millones corresponden a sufragios emitidos en persona en las pasadas jornadas y otros 64,8 millones a votos por correo, según la organización U.S. Elections Project de la Universidad de Florida.



Con esta cifra, sumada a los votos depositados este martes y los enviados por correo y que aún no han sido contabilizados, se espera que la participación rebase con creces los 136,6 millones de votantes, o un 55,7 % del electorado, que participaron en los comicios de 2016.

A las 18:00 de este martes 3 de noviembre del 2020 cerraron los primeros colegios electorales de EE.UU.. Foto: EFE.

Las últimas encuestas dan al demócrata Joe Biden una ventaja de 7,2 puntos frente al presidente Donald Trump, que aspira a la reelección, según el promedio de sondeos de RealClearPolitics.



De acuerdo con esos datos, en los estados clave de Florida, Carolina del Norte, Pensilvania, Michigan, Wisconsin y Arizona, Biden aventaja a Trump por una media de 2,3 puntos, apenas el margen de error estadístico, por lo que, debido al sistema de Colegio Electoral que rige en Estados Unidos, no hay nada decidido.



En lugar del voto popular total, en los comicios en EE.UU. lo que realmente cuenta es el Colegio Electoral, un órgano integrado por 538 delegados que eligen los estados en función de su población.

El candidato ganador en cada estado, aunque sea por un solo voto, se lleva todos sus compromisarios, y el que alcanza los 270 es el elegido para ocupar la Casa Blanca durante los siguientes cuatro años