Kamala Harris acepta la candidatura en una convención demócrata con mayoría de mujeres

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La tercera noche de la Convención Nacional Demócrata fue una noche de mujeres. No solo por la aceptación oficial de Kamala Harris como candidata a la Vicepresidencia de los Estados Unidos, sino porque los discursos importantes provenían de mujeres en este 19 de agosto del 2020: la exprimera dama, excandidata demócrata y exsecretaria de Estado, Hillary Clinton; la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi; la excandidata presidencial Elizabeth Warren. A ellas se unió Barack Obama, cuyo liderazgo en el Partido Demócrata es incuestionable.

“Una América más fuerte es una América con mujeres”, decía uno de los videos que se transmitieron. Y Pelosi destacó la participación de las mujeres en la política de los Estados Unidos, sobre todo en el Congreso. Son “105 mujeres en la Casa de Representantes, de las cuales 90 son demócratas”.



Harris dio un discurso que los panelistas de los canales de televisión y en los diarios calificaron como muy bueno. Repasó su origen: su madre de la India, que llegó a Estados Unidos para estudiar medicina, su padre jamaiquino, estudiante de economía. “Mi madre nunca habría imaginado que su hija estaría aquí. Acepto la nominación a la Vicepresidencia”, dijo Harris en Milwaukee (Wisconsin), sede de la convención, en la que se esperaba al menos unas 50 000 personas, pero que lucía vacía, solo con una veintena de periodistas que debieron someterse a pruebas del coronavirus dos días antes.



Esa historia personal, subrayó, es la virtud del sueño americano, a la “visión de una nación como una comunidad que se ama, sin importar cómo nos vemos o de dónde venimos, solamente unidos por la creencia común de que todo ser humano vale la pena, que merece la compasión, la dignidad y respeto”.



La nominación de Harris es histórica. Es la primera mujer afroamericana y con ascendencia asiática en presentarse a un cargo del Ejecutivo.



Críticas a Trump



“Sabemos lo que estamos haciendo ahora no funciona -dijo Harris sobre Trump y su acción sobre la pandemia. “Y la Nación está de luto: las vidas, perdidas, trabajos perdidos, la pérdida de normalidad y la pérdida de las certezas. Y cuando esta violencia toca a todos, hay que ser honestos: no hay igualdad en el sufrimiento”, porque las minorías están sufriendo por una desigualdad estructural.



“Yo le di el derecho a la duda” a Trump, dijo Hillary Clinton. “Así debiera ser con cualquier presidente”. Pero la decepción que ha significado el magnate va más allá de todas las expectativas pesimistas que se hubiera tenido. “Deseaba que Donald Trump supiera ser presidente”, dijo.



También Barack Obama criticó la inoperancia de Trump, su ego, el creer que la Presidencia es un espectáculo de telerrealidad, y que solo la ha hecho funcionar para sus intereses y la de sus amigos. “Esperaba que (Trump) mostrara algún interés en tomar su trabajo en serio (…) Él no ha crecido en el trabajo porque no puede. Y las consecuencias son severas”.



Elogios a Biden



Este jueves 20 de agosto del 2020, Biden hará oficial su aceptación de la candidatura, en el marco de la formalidad de esta convención atípica, realizada de manera virtual. Hasta el momento, todo ha sido elogios por su trayectoria política como senador y vicepresidente de Obama. Se destacó su empatía. Y también se resaltó que de su mano hayan sido aprobados leyes esenciales, como la Ley contra la Violencia a la Mujer (1994) o la de Discapacidades.



“Para los grandes problemas, debe haber grandes soluciones. Y Joe Biden tiene un plan grande” para afrontar los retos de restaurar al país de “la ignorancia y la incompetencia de Donald Trump (…) quien ha fracasado terriblemente”, dijo Warren.



Pero a Biden le queda un reto duro mañana. Ha tenido ciertos yerros en sus presentaciones públicas. No se destaca por la retórica. Y muchos de los analistas, terminada la tercera noche, afirmaban que tenía el reto de un discurso superior al de Harris y al del mismo Obama, quien desde Filadelfia, en donde se escribió la Constitución, destacó que ahora o nunca, el país debe defender la democracia.



“Si alguien dice que la democracia no ha funcionado para ellos, hay que recordar que nuestros antepasados han ofrecido su vida para la democracia y la libertad (…). En momentos aún más difíciles, en lugar de rendirse, se juntaron y dijeron ‘vamos a hacer funcionar esto’. Y en los documentos fundacionales, honraron sus vidas”, dijo Obama.