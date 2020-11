Joe Biden ofreció su primer discurso como presidente electo de EE.UU. :'Es hora de sanar'

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ofreció este 7 de noviembre del 2020 su primer discurso tras confirmarse su victoria. Fue la vicepresidenta electa Kamala Harris, la primera mujer en ocupar el cargo, quien presentó a su compañero de fórmula.

El evento se organizó en la ciudad de Wilmington, ubicada en el estado de Delaware, y cientos de personas se congregaron allí- utilizando mascarillas y muchas de ellas en sus vehículos- para escuchar al que será el presidente número 46 de Estados Unidos.



En su intervención, Biden insistió en que será un presidente para todo el país, no solo para quienes votaron por él. Sus declaraciones se refieren al país polarizado que recibió en el que un 50,6% de estadounidenses votó por él y un 47,7% por el ahora presidente saliente Donald Trump, quien se niega a reconocer la derrota.



Desde las elecciones en EE.UU., el pasado 3 de noviembre del 2020, Biden había pedido a sus seguidores guardar la calma y esperar a que todos los votos sean contados. Lo hacía seguro de que finalmente los números lo favorecerían y así fue.



Este 7 de noviembre del 2020, los medios lo reconocieron como ganador del disputado estado de Pensilvania, que representa los 20 votos del Colegio Electoral. Asimismo se confirmó su victoria en el estado de Nevada que le dio seis votos del Colegio Electoral. Con ello, Biden logró sumar 290 votos frente a los 214 del republicano Donald Trump, que buscaba la reelección.



Biden arribó al Chase Center de Wilmington acompañado por una caravana y fue recibido en medio de mucha alegría, aplausos y banderas de EE.UU., así como carteles en los que estaban tanto su nombre como el de su compañera de fórmula, Kamala Harris, quien además de ser la primera vicepresidenta de EE.UU. es la primera persona de raza negra en asumir el cargo.



Kamala Harris, la primera en subir al escenario

La vicepresidenta electa de EE.UU., Kamala Harris, fue la primera en subir al escenario este 7 de noviembre del 2020 en el evento de proclamación de la victoria del presidente electo Joe Biden. Foto: EFE.

La intervención de Biden en el que fue su prime acto como presidente de EE.UU., aunque oficialmente no ocupará el cargo hasta el próximo 20 de enero del 2020, arrancó a las 20:30, nueve horas después de que fue proclamado como ganador de las elecciones de EE.UU.



La vicepresidenta electa Kamala Harris fue la primera en subir al escenario. Saludó sonriente- sus ojos lo demostraban- a una multitud que la recibió entre gritos y las bocinas de los vehículos y tomó el podio. Solo entonces se retiró la mascarilla, dio las buenas noches a los asistentes y les agradeció.



Inició su intervención recordando al congresista John Lewis, quien antes de morir dijo "que la democracia es un acto. Lo que quiso decir es que la democracia de EE.UU. no está garantizada, es tan fuerte como nuestras ganas de luchar por ella, cuidarla y nunca darla por sentada.



"Nosotros, la gente, tenemos el poder de construir un mejor futuro", dijo Harris, quien dijo que fue el pueblo de EE.UU. el que "garantizó un nuevo día" para el país. La vicepresidenta electa además agradeció a los equipos de campaña por haber convocado a un aplastante número de personas a las elecciones, a los encargados de contar los votos "que se aseguraron que cada uno sea contado... Han protegido la integridad de nuestra democracia". También dedicó unas palabras al pueblo de EE.UU. por haber participado en las elecciones para asegurarse de ser escuchados.



"Por cuatro años marcharon y se organizaron para la equidad y la justicia, por nuestras vidas y por nuestro planeta. Y luego votaron. Y dieron un mensaje claro. Eligieron la esperanza, la unidad, la decencia, la ciencia y la verdad", resaltó. "Eligieron a Joe Biden como el próximo presidente de los Estados Unidos de América".

La vicepresidenta electa de EE.UU., Kamala Harris, y el presidente electo de EE.UU., Joe Biden, durante el evento en el que proclamaron su victoria este 7 de noviembre del 2020. Foto: EFE.

Sobre Joe Biden, Harris dijo que su forma de ser ayudará a que la nación recupere su propósito y resaltó su amor a su esposa Jill, quien será la primera dama de EE.UU., así como por el resto de su familia.



Dedicó unas palabras y un momento de su intervención para recordar a Beau Biden, el hijo del presidente electo que murió de cáncer al cerebro en el año 2015.



No olvidó a su esposo Doug Emhoff y a su familia. "Los amo más de lo que podría expresar" y a su madre Shonda, quien también perdió la lucha contra el cáncer. "Ella creía profundamente en una América en la que un momento como este es posible". No dejó por fuera de su discurso a las mujeres de raza negra, nativas americanas, asiáticas, blancas, latinas, quienes se han sacrificado por la libertad. "Son la columna de nuestra democracia", dijo sobre las mujeres de raza negra.



En el público, las mujeres presentes no podían contener las lágrimas de emoción al escuchar las palabras de Harris. Y saludó la decisión de Joe Biden de romper una barrera sustancial existente en EE.UU. e incluirla como su compañera de fórmula. "Si bien soy la primera mujer vicepresidenta de EE.UU., no seré la última".



"Nuestro país les ha mandado un mensaje muy claro", dijo a los niños., "Sueñen con ambición, luchen con convicción... sepan que les aplaudiremos en cada paso del camino".



Se comprometió con los ciudadanos de EE.UU., sin importar si votaron por ella o no, a luchar "por ser una vicepresidenta como Joe fue para el presidente Obama, honesta y preparada, que se levanta todos los días pensando en su familia, porque ahora es cuando el trabajo real empieza".



Harris también dijo que luchará contra la crisis climática y las inequidades raciales del sistema judicial "El camino por venir no será fácil, pero EE.UU., está listo. Y así también lo estamos Joe y yo".



La vicepresidenta dijo que el país eligió un Presidente que representa lo mejor de EE.UU. y destacó de Biden su honestidad y el hecho de que será un presidente para todos los ciudadanos. Con esas palabras, y una gran sonrisa en el rostro, presentó al presidente electo de EE.UU. Joe Biden, quien subió al escenario trotando y saludó a Harris con el puño debido a la pandemia del covid-19.



Harris y Biden se pararon frente a una multitud que los aplaudía y saludaron antes de que él tome el podio para su intervención. Su emoción era visible y empezó saludando a todos sus compatriotas, especialmente al pueblo de Delaware y autoridades de la ciudad que se encontraban presentes en el evento.



El discurso de Biden

El presidente electo de EE.UU., Joe Biden, ofreció este 7 de noviembre del 2020 su primer discurso en Wilmington. Foto: EFE.



"Amigos, la gente de esta nación ha hablado. Nos dieron una victoria clara, convincente una victoria que nosotros, la gente, hemos ganado con la mayor cantidad de votos jamás ingresados en la historia de nuestra nación, 74 millones", dijo Biden.



El presidente electo se dijo sorprendido por las muestras de alegría y felicidad que se dieron en las ciudades de EE.UU. y el mundo tras su elección. "Me siento honrado por la confianza que han depositado en mi"; dijo que será un presidente que no verá estados rojos ni azules (republicanos y demócratas), solo verá a EE.UU.



"Estados Unidos es sobre la gente y sobre eso será nuestra administración", dijo Biden quien contó que buscó la presidencia para restaurar los valores de EE.UU. "Es el mayor honor de mi vida que tantos estadounidenses hayan votado por esta misión".



"Soy el esposo de Jill y no estaría aquí sin su amor y su apoyo y mis hijos, mis nietos y sus parejas y toda nuestra familia. Son mi corazón". Aseguró que es un gran día para los educadores americanos, pues ahora tienen "uno de los suyos" en la Casa Blanca, dijo refiriéndose a su esposa, quien es docente.



Sobre su compañera de fórmula, Biden resaltó los hitos que implica su elección "no me digan que no es posible en EE.UU., ya tomó mucho tiempo. Y hoy luchamos a esos que lucharon tanto por tantos años para que esto pueda suceder". Bromeó con el hecho de que ahora Kamala y su esposo son "Bidens honorarios" y no tienen salida.



"Les debo todo", dijo a los miembros de su campaña y agradeció especialmente a la comunidad afrodescendiente que lo acompañó en los momentos más bajos. "Guardaron mis espaldas, y ahora yo guardo las suyas".



A los que votaron por Trump, pidió que se den entre si una oportunidad. "Es hora de vernos nuevamente, escucharnos nuevamente y dejar de tratar a nuestros oponentes como nuestros enemigos. No lo son. Son estadounidenses... Esta es la hora de sanar".



Se comprometió a ayudar a salvar el planeta "manteniendo nuestro clima bajo control" y dijo que era hora de dar a todo el mundo en EE.UU. una posibilidad.



Sin embargo, dijo que su primer trabajo será controlar la pandemia del covid-19, trabajo que empezará el lunes con el nombramiento de un equipo de científicos especializados.



"Soy un demócrata orgulloso, pero trabajaré como presidente de EE.UU. tanto por los que votaron por mi, como por los que no". Aseguró que para ello trabajará con los republicanos, porque la gente está pidiendo una cooperación para que el país pueda salir adelante.



Recordó el icónico discurso de Obama cuando ganó las elecciones en el 2008 "Sí podemos", dijo Biden. "Podemos hacerlo, sé que podemos. Debemos restaurar el alma de EE.UU... Es hora de que vengan mejores tiempos."



Estos, dijo, son los Estados Unidos de América "y nunca ha habido nada que no podamos hacer cuando lo hacemos juntos". Dedicó unas palabras a los familiares de los 230 000 muertos por covid-19 en el país "Seamos la nación que sabemos que podemos ser", dijo antes de invitar a las personas a "regar la fe", como le enseñó su abuela.



Concluyó su discurso con el ya conocido "Dios bendiga a los Estados Unidos de América" y su esposa Jill y sus familiares lo acompañaron sobre le escenario. Instantes después subieron Kamala Harris, su esposo Doug y sus pequeñas hijas, quienes se acercaron al que será el presidente número 46 de los EE.UU. y prometió gobernar para todos.

Las primeras familias de EE.UU., el presidente electo Joe Biden, su esposa Jill Biden, y la vicepresidenta electa Kamala Harris y su esposo Douglas Emhoff, subieron juntas al escenario tras el final del discurso de Biden la noche de este 7 de noviembre del 2020. Foto: EFE.

La velada cerró con la canción A Sky Full of Stars, de la agrupación Coldplay, y con un impactante espectáculo de fuegos artificiales en el cielo.