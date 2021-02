Biden descarta que la inmunidad de rebaño se logre antes del final del verano

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha descartado que el país vaya a lograr la "inmunidad de rebaño" frente al covid-19 antes del final del próximo verano, en parte de una entrevista transmitida este domingo 7 de febrero del 2021 por la cadena de televisión CBS News.

"La idea de que esto se puede hacer y de que podemos lograr la inmunidad de rebaño mucho antes del fin del próximo verano es muy difícil", dijo Biden en la primera entrevista televisada que ha dado tras su investidura el pasado 20 de enero, cuya primera mitad fue difundida el domingo antes de la emisión de la Super Bowl y la segunda parte lo será mañana, lunes 8 de febrero.



Ante una pregunta sobre si el país puede esperar un año para lograr la inmunidad de rebaño -con el 75% de estadounidenses vacunados- si se sigue inmunizando al ritmo de 1,3 millones de dosis diarias actual, Biden culpó a la Administración de su predecesor, Donald Trump.



"No podemos (esperar), es por eso que una de las decepciones cuando llegamos al poder fueron las circunstancias relacionadas con cómo la Administración había estado manejando el covid, fue peor de lo que habíamos pensado", dijo el mandatario.



"Pensábamos que habían indicado que habían muchas más vacunas disponibles -siguió-, y no resultó ese el caso, por lo que es por eso que lo reforzamos de todas las maneras posibles".



A ese respecto señaló que ha hablado con el comisionado de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), Roger Goodell, para emplear 32 estadios en la campaña de vacunación.



Y agregó que ha presionado a las farmacéuticas Moderna y Pfizer, las dos que han recibido la autorización de emergencia en EE.UU. para sus vacunas contra el covid-19, con el fin de que aumenten la producción.



El mandatario consideró que hay una "emergencia nacional" por la pandemia, que ha hecho que millones de mujeres pierdan sus puestos de trabajo, los colegios permanezcan cerrados y que se hayan incrementado los trastornos mentales en los ciudadanos.



En ese sentido, opinó que "ya es hora de que las escuelas reabran de manera segura": "Hay que tener menos gente en las clases, tiene que haber sistemas de ventilación que hayan sido renovados...", destacó Biden, quien agregó que esta semana darán a conocer los mínimos requisitos para que los colegios vuelvan a abrir sus puertas.



La tradición de emitir una entrevista del presidente de EE.UU. durante la programación previa a la Super Bowl se remonta a 2004 con George W. Bush, pero fue realmente Barack Obama (2009-2017), quien instituyó esta tradición al dar una cada año de sus dos mandatos.



Durante sus cuatro años en la Casa Blanca, Donald Trump (2016-2021) dio entrevistas con motivo de la Super Bowl en 2017 y 2020, cuando su canal de televisión favorito, Fox News, tuvo los derechos de emisión, así como en 2019, cuando los tuvo CBS, pero rechazó conceder una en 2018 a la NBC.



En su intervención del domingo, Biden recordó que cuando era pequeño su sueño era ser jugador de la NFL: "Tenía sueños salvajes. No eran ser Presidente, creía que podía ser flanker en la NFL", rememoró.



Biden jugó como "receiver" en el instituto de secundaria y preguntado sobre con cuál de los dos "quarterbacks" estrella de este domingo -el legendario Tom Brady o la joven promesa Patrick Mahomes- le gustaría jugar, contestó bromeando: "Obviamente Brady es un gran quarterback. Mahomes parece que tiene mucho potencial, por lo que probablemente jugaría con el chico joven del que no espero mucho".