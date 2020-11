Biden regresa a Delaware a esperar los resultados tras apurar la campaña

LEA TAMBIÉN

El candidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, regresó en la tarde de este martes 3 de noviembre del 2020 a su cuartel general de Wilmington (Delaware) para esperar al cierre de los colegios y los primeros resultados, después de pasar la mañana apurando la campaña en pequeños actos con votantes, comerciantes y pidiendo salir a votar en las últimas horas.

Joe Biden llegó a Wilmington poco después de las 15:00 hora local (20.00 GMT) después de una jornada que centró de nuevo en buscar el voto en el estado de Pensilvania, al que el demócrata trata como la piedra angular de su victoria electoral, que podría, si obtiene el margen suficiente, declarar esta misma noche.



En su primera parada en Scranton (Pensilvania), ciudad de la que es oriundo, pero en la que no pasó su infancia, Biden visitó a varios líderes sindicales y se detuvo brevemente en la casa donde nació e inscribió en las paredes: "Desde esta casa a la Casa Blanca por la gracia de Dios. Joe Biden, 3 de noviembre de 2020".



El demócrata se trasladó posteriormente a Filadelfia, capital del estado, donde pidió volver a salir a votar en las horas que restan para el cierre de los colegios a las 20:00 hora local (01:00 GMT del miércoles) y visitó pequeños negocios.



Megáfono en mano, Biden se dirigió a un numeroso grupo al norte de Filadelfia y aseguró: "este año vamos a tener más gente votando que en toda la historia de Estados Unidos", y auguró más de 150 millones de votos, un número que sería un récord.



Más de 100 millones de personas han votado de manera anticipada, lo que representa más del 70 % de todos los votos depositados en 2016.



"En Delaware se piensan que voto en Pensilvania y es porque todo empezó aquí y porque amo Pensilvania", aseguró el exsenador de Delaware rodeado de votantes, la mayoría jóvenes.



Biden no se olvidó del importante bloque de votantes afroamericanos, cuya participación será clave en su posible victoria, y se dirigió también al popular restaurante Relish, en el noroeste de Filadelfia, y ante una grupo de afroamericanos aseguró que "Filadelfia es la clave" de su victoria.



Filadelfia es un fortín demócrata, pero una alta participación podría decantar el resultado en todo el estado y contagiar a las zonas suburbanas.



Los simpatizantes del exvicepresidente lo corearon, le pidieron abrazos, que ignoró educadamente por las medidas de precaución ante la pandemia del covid-19, y hasta hubo personas que pasaban por allí que le gritaron: "Trump está más acabado que una cena".



Antes de cerrar todos su actos de campaña, Biden aseguró en Delaware que Estados Unidos "necesita restaurar la decencia y el honor de nuestro sistema o se derrumbará".



El candidato y favorito de las encuestas volvió a insistir en que Donald Trump no va a poder clamar victoria esta noche sin que se cuenten todos los votos en un caso de estrechos márgenes.

"Los presidentes no deciden qué votos se cuentan y los que no. Lo determinan los votantes. No importa lo que diga o haga los votos se van a contar", aseguró Biden antes de recluirse con su familia en la que puede ser una larga noche.