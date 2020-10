Biden arremete contra Trump por afirmar que no hay que tenerle 'miedo' a la covid-19

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, arremetió el lunes 5 de octubre del 2020 contra el presidente Donald Trump, su rival en las elecciones del 3 de noviembre, por afirmar que no hay que tenerle “miedo” al coronavirus, que deja más de 200 000 muertos en el país.

“Vi un tuit que hizo, me mostraron, dijo 'No dejen que la covid controle su vida'”, declaró Biden a la estación de noticias Local 10 de Florida, mientras hacía campaña en ese estado considerado clave para ganar los comicios del 3 de noviembre.



“Que le diga eso a las 205.000 familias que perdieron a alguien”, afirmó, en alusión a los muertos -que ahora superan los 210 000- a causa del coronavirus en el país, el más afectado del mundo en términos absolutos por la pandemia, aunque Trump minimiza la gravedad de la enfermedad.



Biden siguió hablando del tema el lunes en un evento al aire libre en Miami, donde criticó al mandatario republicano por ignorar el uso de mascarillas para prevenir contagios.



“Espero que el presidente, después de haber pasado por lo que pasó, y me alegro de que parezca que está bastante bien, comunique la lección correcta al pueblo estadounidense: las mascarillas importan”, dijo Biden.

“Estas mascarillas son importantes. Importan, salvan vidas, previenen la propagación de la enfermedad”, enfatizó.



Biden habló pocos minutos después de que Trump fuera dado de alta del centro médico militar Walter Reed en las afueras de Washington, donde estuvo internado desde el viernes, y se retirase el barbijo, desafiante, apenas llegar a la Casa Blanca.



“No dejen que domine su vida, salgan, tengan cuidado”, dijo el presidente en un video en Twitter



“Espero que nadie se vaya pensando que esto no es un problema. Es un problema serio”, dijo el candidato demócrata.



Biden enfrentó a Trump en un caótico debate el miércoles pasado, dos días antes de que el presidente anunciara su diagnóstico positivo de covid-19.



La pandemia, que además de la crisis sanitaria provocó una recesión en la primera potencia mundial, es una de las principales preocupaciones de los votantes, según los sondeos de opinión pública.