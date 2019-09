Biden acusa de 'corrupción' a Trump en un escándalo por filtraciones en EE.UU.

LEA TAMBIÉN

Una supuesta coacción telefónica de Donald Trump a su par ucraniano denunciada por un funcionario de inteligencia desató este viernes 20 de septiembre del 2019 un escándalo político en Estados Unidos y fue calificada como “corrupción” por el candidato a la nominación presidencial demócrata Joe Biden.

Trump denunció enconadamente las filtraciones, atribuidas a un miembro no identificado de los servicios de inteligencia, desestimándolas como “ridículas”.



Las acusaciones desataron una tensa pugna con el Capitolio, ya que los líderes demócratas exigen tener acceso a los documentos y hasta ahora la administración se ha negado.



Trump conversó el 25 de julio por teléfono con el nuevo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, un ex comediante.



Según medios estadounidenses, en esa llamada Trump intentó coaccionarlo para que inicie una investigación sobre el hijo de Joe Biden, aspirante a la candidatura presidencial demócrata, con la intención de obtener información que pueda dañar la campaña del demócrata hacia las elecciones presidenciales de 2020.



“Es ridículo”, dijo Trump a los periodistas, al tiempo que afirmó que la filtración es “partidista” y desestimó las acusaciones como “otro desastre de los medios” .



“Lo que puedo decir es que fue una conversación totalmente apropiada” , dijo el mandatario, que reiteró sus afirmaciones del jueves de que “no hubo nada malo”.



Biden pide transcripción



Contrario a esa visión del presidente, Biden, exigió el viernes a Trump divulgar la transcripción de la llamada y calificó a ese acto como “corrupción”.



Trump “debería liberar inmediatamente la transcripción de la llamada en cuestión de manera que el pueblo estadounidense pueda juzgar por sí mismo”, dijo Biden.



Asimismo exigió al director nacional de Inteligencia “parar de obstruir” y que revele al Congreso la denuncia secreta sobre esa llamada presentada por un agente de inteligencia.



“Una corrupción tan clara daña y disminuye a las instituciones gubernamentales al convertirlas en las herramientas personales de una venganza política”, dijo Biden en un comunicado.



Según las encuestas, Biden, vicepresidente de Barack Obama y el favorito para imponerse en las primarias de su partido, podría derrotar a Trump en la contienda presidencial.



'Una vez más'



The Washington Post informó este viernes 20 de septiembre del 2019, citando a dos exfuncionarios no identificados, que la llamada denunciada por el miembro de los servicios de inteligencia tenía como destinatario alguien en Ucrania y que durante la conversación Trump hizo una “promesa” de algún tipo.



Michael Atkinson, inspector de inteligencia de Estados Unidos, compareció el jueves ante el poderoso Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, donde los demócratas son mayoría, para discutir la denuncia del informante, aunque señaló que no podía hacer revelaciones sin autorización de sus superiores.



“No obtuvimos una respuesta porque el Departamento de Justicia y el director de Inteligencia Nacional (DNI) no permitieron que el inspector General nos hablara” , declaró a los medios el presidente del Comité, el demócrata Adam Schiff, al final de la audiencia realizada a puertas cerradas durante varias horas.



El legislador demócrata agregó que sin el informe, no saben si el reporte de la prensa “es preciso o inexacto” , al tiempo que amenazó con emprender acciones legales o utilizar otros medios a disposición de la comisión para obligar al director de inteligencia nacional a actuar con mayor transparencia.



Hillary Clinton, que se enfrentó a Trump en las elecciones de 2016, afirmó en Twitter que “una vez más” el presidente había pedido a un país extranjero que lo ayudara a ganar una elección, en alusión a las acusaciones de colusión entre el equipo de campaña del presidente republicano y Rusia.



Después de una larga investigación, el fiscal especial Robert Mueller no pudo probar ninguna confabulación entre Rusia y el entorno de Trump, pero si señaló presiones contra las pesquisas.



Trump se reunirá con el presidente de Ucrania la próxima semana durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, informó este viernes Kiev.