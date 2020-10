El BID aplaza la reunión para decidir nombramiento de Richard Martínez para la vicepresidencia de países

LEA TAMBIÉN

El directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) postergó la reunión en la que estaba previsto que los miembros del directorio decidan si Richard Martínez ingresaría al ente a ocupar el cargo de vicepresidente de países del multilateral.

El multilateral explicó que el directorio decidió aplazar la reunión programada para el pasado jueves 15 de octubre, del 2020 "con el fin de considerar en su totalidad el equipo ejecutivo previsto para el Banco". El BID no ha fijado una nueva fecha para la reunión.



Martínez, que fue el tercer ministro de Finanzas del Gobierno de Lenín Moreno, renunció el pasado 7 de octubre del 2020 y fue postulado para vicepresidente de países del BID por Mauricio Claver-Carone, presidente electo del organismo.



La postulación de Martínez generó críticas en el país debido a que el artículo 153 de la Constitución ecuatoriana señala que los ministros de Estado, una vez hayan cesado en su cargo y durante los siguientes dos años, no pueden formar parte del directorio o del equipo de dirección, o ser representantes legales o ejercer la procuración de personas jurídicas privadas, nacionales o extranjeras que contraten con el país.



El artículo señala que tampoco pueden ser funcionarios de instituciones financieras internacionales acreedoras del país.



El exministro Martínez explicó que, luego de hacer un análisis jurídico, decidió aceptar la postulación porque el BID "no es un organismo que capta y presta recursos como un banco comercial", sino, que, "es un es multilateral de desarrollo, que tiene accionistas a países".



Según Martínez, el BID no califica como acreedor del país porque no tiene fines de lucro y no persigue intereses de accionistas particulares.



Andrés Fabián Albuja, economista miembro del Foro de Economía y Finanzas, presentó una denuncia por la postulación de Martínez, ante la Oficina de Integridad Institucional (OII), el pasado 12 de octubre del 2020.



Según Albuja, Martínez estaría contraviniendo el artículo 153 de la Constitución y el Código de Ética del BID si acepta el cargo.



La OII es el departamento responsable de investigar prácticas prohibidas en actividades financiadas por el Grupo BID, esto es, fraude, corrupción, coerción, malversación de fondos, colusión u obstrucción.



La Oficina respondió el pasado 13 de octubre del 2020 a Albuja explicando que redirigió el pedido a la Oficina de Ética del BID, ya que la OII solo puede investigar una denuncia si es que esta involucra un proyecto financiado por el Grupo BID.

Albuja además pidió a la Corte Constitucional y a la Procuraduría General del Estado que emita copia certificada de la presunta resolución o pronunciamiento oficial vinculante del acto administrativo que habilite a Richard Martínez a aceptar la designación.