BID puede dar recursos para enfrentar coronavirus, afirma su presidente

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, dijo que la entidad tiene una cantidad importante de recursos no asignados para este año (2020) que pueden ser utilizados para enfrentar la pandemia de coronavirus, que obligó a aplazar la reunión anual del organismo.

Moreno habló con la AFP en Washington antes del anuncio de la postergación para septiembre de la asamblea anual de la institución, que iba a celebrarse en Barranquilla, Colombia, entre el 18 y el 22 de marzo.



“Tenemos la capacidad que con algunos de los países con los que tenemos créditos en el sector de salud, podemos aumentar los recursos para atender el coronavirus”, dijo el economista colombiano que asumió la presidencia del BID en 2005.



“Tenemos todavía un monto de recursos importante no asignado para este año que podríamos también (disponer para) trabajar para esto”, indicó Moreno.



“Mi gran miedo es que los países más frágiles, llámese Venezuela y Haití, tengan una explosión de un virus como este y no tienen un sistema de salud con la capacidad de contenerlo”, explicó.



La reunión anual iba a ser la última encabezada por Moreno, quien debe entregar su cargo a la asamblea. Tras el aplazamiento hasta septiembre, el BID informó que la nueva cita coincidirá con la votación para elegir al nuevo presidente de la entidad.





Venezuela en 'default'



En enero de 2019, el mismo día que el líder del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, se proclamó presidente interino al considerar que el segundo mandato de Nicolás Maduro era ilegítimo por irregularidades electorales, Moreno lo reconoció en un tuit y manifestó su voluntad de “ trabajar ” con él.



“El tuit era expresión de que siempre tenemos aquí en el banco que trabajar con todos los distintos actores”, dijo Moreno, que en febrero recibió a Guaidó en la sede del BID durante su visita a Washington.



El BID es la única institución financiera multilateral que reconoce al líder opositor venezolano como mandatario interino. El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) no se pronunciaron al respecto.



“Son casos diferentes. Lo hizo la Organización de Estados Americanos (OEA), finalmente tanto la OEA como el BID son dos instituciones cuyo ADN está en América Latina y el Caribe y en consecuencia difícil sería desconocer un hecho como este”, explicó, y precisó que después fueron los accionistas del banco quienes votaron para aceptar que Venezuela fuera representada por un emisario del Parlamento.



“Lamentablemente nosotros no podemos hacer nada hoy con Venezuela y la razón fundamental es que Venezuela ha dejado de pagar las acreencias al BID. Está en default arriba de 600 millones de dólares”, indicó Moreno.



“Eso no quiere decir que no estamos preparándonos para el día que podamos trabajar con Venezuela, y tenemos un grupo de profesionales monitoreando los temas de Venezuela”, precisó.



'Una nueva ciudadanía'



Moreno cree que su sucesor deberá enfrentar la desigualdad en la región.



“Siempre hay cosas pendientes. Yo creo que el gran tema pendiente hoy en día, que siempre ha sido parte del banco (es) trabajar sobre los temas de desigualdad, pero hay una nueva ciudadanía que ha venido emergiendo”, afirmó.



“Es una ciudadanía que no reclama como hace 15 años una mayor cobertura de servicios sino por el contrario, hoy en día exige una mejor calidad de los servicios”, explicó.



El próximo presidente del BID será elegido por sus 48 miembros en septiembre. Deberá reunir el respaldo de países que representen la mayoría del capital y tener el apoyo de la mayoría absoluta de los gobernadores de los 28 países americanos que lo integran.



Washington tiene el 30% del poder de voto en el directorio del BID, frente al 50% combinado para los socios latinoamericanos y del Caribe, de los cuales Argentina y Brasil tienen el 11% cada uno y México 7%.