El BID y 12 países de A. Latina evalúan represalias económicas contra Ortega

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, y los 12 países del Grupo de Trabajo sobre Nicaragua de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunieron el jueves 20 de septiembre del 2018 para evaluar represalias económicas contra el Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega.

El vicecanciller peruano, Hugo de Zela, explicó este viernes 21 de septiembre del 2018 a Efe que la reunión tenía un carácter "exploratorio" y estuvo destinada a "analizar" diferentes posibilidades que podrían concretarse en el Directorio Ejecutivo del banco, responsable de aprobar las propuestas de préstamos y garantías.



"Se está considerando tomar medidas económicas, todavía no se ha definido exactamente cuáles, ese es un tema que tiene que discutirse en el Directorio del BID", afirmó.



El Vicecanciller confirmó que EE.UU. ha mencionado la posibilidad de que el BID congele los préstamos a Nicaragua.



La última vez que el banco congeló temporalmente los desembolsos a un país fue en 2009, después del golpe de Estado en Honduras que depuso a Manuel Zelaya como presidente.



El embajador estadounidense ante la OEA, Carlos Trujillo, explicó a la prensa el pasado 12 de septiembre que Washington quiere asegurarse de que el dinero del BID no se utiliza para "pagar a paramilitares o policías que están abusando del pueblo nicaragüense".



En un mensaje en Twitter, Trujillo aseguró este viernes que el encuentro con el BID fue "genial" y versó sobre "repercusiones económicas de la crisis nicaragüense", sin ofrecer más detalles.



El directorio ejecutivo del BID, donde están representados sus 48 integrantes, tiene la última palabra para suspender los desembolsos a un Gobierno prestatario y, hasta ahora, esa cuestión relativa a Nicaragua no ha sido discutida, dijo este viernes a Efe uno de los portavoces del organismo.



Los 12 países que componen el grupo sobre Nicaragua, que nació el 2 de agosto, son Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, México, Panamá y Perú.



Las protestas contra Ortega comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide su renuncia, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso de poder y corrupción.