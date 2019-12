BID aprueba crédito de 42 millones de dólares para Ecuador

LEA TAMBIÉN

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció este jueves 5 de diciembre del 2019 la aprobación de un crédito de USD 42 millones para "mejorar la competitividad a través del fortalecimiento de las instituciones que contribuyen al ambiente de negocios y la productividad" en Ecuador.

Según la institución, con sede en Washington, el programa fortalecerá el diálogo y la coordinación entre los sectores público y privado, y contribuirá a la mejora de la innovación y la productividad de sectores productivos estratégicos.



Asimismo, la financiación "apoyará la calidad regulatoria y la transparencia del ambiente de negocios" en Ecuador, indicó el BID en un comunicado.



El crédito tiene un plazo de amortización de 25 años, con un período de gracia de seis años y una tasa de interés basada en LIBOR, y cuenta con una contrapartida local de USD 5,04 millones.



La nota no mencionó ninguna agencia gubernamental específica o entidad consultora como destinatario del crédito.



Con esta operación, el BID "apoyará el desarrollo e implementación de la agenda de competitividad nacional, la identificación y levantamiento de obstáculos para el crecimiento de sectores estratégicos a través de la conformación de mesas ejecutivas y el despliegue de instrumentos de apoyo a la innovación y el emprendimiento a través de fondos concursables".



"Igualmente, ofrecerá asistencia técnica al Ministerio de Economía y Finanzas (de Ecuador) para apoyar el desarrollo de una estrategia integral cuyo objetivo es mejorar el acceso a financiamiento y la sostenibilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas", agrega el texto.



El BID considera que "el programa mejorará la gestión de las entidades, procesos y activos gubernamentales que contribuyen a la productividad del sector privado, en particular del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca y el Servicio de Contrataciones Públicas".