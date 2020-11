El uso de la ‘bici’ crece en Quito, pero falta más atención a las normas de tránsito

El número de ciclistas se ha incrementado en las vías de Quito en los últimos meses del 2020. Sin embargo, la falta de atención a las normas de seguridad y respeto por las señales de tránsito es común entre los ciudadanos que utilizan la bicicleta para recreación o como medio de transporte.

En apenas 30 minutos, al menos cinco ciclistas cruzaron con semáforo en rojo la intersección de la avenida Cardenal de la Torre y Ajaví, en el sur de Quito, en la mañana del domingo 22 de noviembre de 2020. Este tipo de acciones hizo que los conductores de los vehículos que se ponían en marcha frenen intempestivamente. Algunos choferes también mostraron su malestar haciendo sonar el claxon.



El número de personas que se movilizan por la ciudad en una bicicleta se ha incrementado, desde julio del 2020. Según un monitoreo realizado por el Municipio la cantidad de ciclistas pasó de 1 952 en julio a 2 171 en octubre, sin considerar los usuarios del ciclopaseo dominical.



Jorge Yépez es un usuario regular del ciclopaseo, al que acude equipado con guantes, casco, gafas y, últimamente, mascarilla. El ciclista cree que el incremento de ciclistas en las calles se debe, en parte, a la motivación que han generado los últimos triunfos deportivos de ciclistas ecuatorianos.



Por otra parte, la bicicleta tiene ventajas como medio de transporte alternativo en el contexto de la pandemia, al ser un vehículo ágil e individual, cuyo uso ayuda a reducir el riesgo de contagio.



Para que la bicicleta se proyecte como un medio de transporte seguro, Yépez asegura que hace falta trabajar en educación vial para mejorar la convivencia entre peatones, ciclistas y conductores.



La cantidad de ciclistas que se detenían sobre el cruce peatonal entre la Cardenal de la Torre y Ajaví se contaban por decenas, cada vez que el semáforo cambiaba a rojo. Para cruzar, los transeúntes tenían que rodear los vehículos o caminar entre ellos. La misma escena se repitió en la intersección de la avenida Amazonas y Naciones Unidas.



La falta de uso del casco de seguridad también es común entre los ciclistas que circulan dentro y fuera de la ruta del ciclopaseo. Mateo Morales paseaba con su bicicleta aprovechando el ciclopaseo del domingo. El ciclista hace un mea culpa no llevar un casco de seguridad y reconoce que no todos los ciclistas respetan las señales de tránsito. “Hay que ser más consecuentes con los peatones”, dice sobre el respeto de aceras y cruces peatonales.



Para David Ávalos, la educación es la clave para la convivencia pacífica entre los distintos actores viales. Como ciclista ha aprendido a “pararse duro” frente a ciertos conductores de vehículos que no respetan su medio de transporte.



Recientemente, la Agencia Metropolitana de Tránsito formó el Grupo de Movilidad Urbana, con el objetivo de realizar operativos preventivos en los carriles exclusivos para ciclistas y socializar la normativa de tránsito.