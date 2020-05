La bicicleta es la opción de los quiteños durante la pandemia

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Durante el fin de semana, la disposición del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional es que ningún vehículo puede circular. Los quiteños que acatan las normas han encontrado en la bicicleta la solución para movilizarse entes de las 14:00, cuando empieza el toque de queda en todo el país.

Uno de ellos es José Luis Fiallos, quien vive en el valle de Los Chillos. Al menos tres veces por semana, él vive una verdadera travesía en dos ruedas. Comenta que tiene tres razones: descargar su ansiedad, ahorrar gasolina y acatar las restricciones a la movilidad.



A las 05:40, el joven de 33 años pedalea desde el puente seis, durante seis kilómetros de subida, hasta el peaje de la Autopista Rumiñahui. En una hora llega al Centro Histórico, donde se abastece de compras.



Toma agua y de inmediato vuelve a su casa para registrar el inicio de su jornada de teletrabajo a las 08:00.



En su trayecto –cuenta Fiallos– se encuentra con tramos peligrosos, en los que baja la velocidad, y otros sencillos como la autopista hasta antes del peaje, ya que el carril del centro está totalmente cerrado a los vehículos. “En este trayecto me encuentro con más gente en bici”.



Este fin de semana, mientras rige la prohibición para todos los vehículos, en diferentes puntos de Quito, ciudadanos optaron por este medio de transporte que, además, se ha vuelto una forma de ejercitar el cuerpo en medio del confinamiento.



En la avenida Simón Bolívar, a la altura de La Pampa (sector de Pomasqui), este fin de semana hubo una amplia afluencia de bicicletas. Personas solas optaron por movilizarse a realizar compras en el centro de la parroquia en su bicicleta. Llevaban fundas y mochilas con sus productos de primera necesidad.



Otros aprovecharon el sol que hubo durante la mañana para aplacar los efectos del encierro y salir a dar un paseo en familia, cada uno a bordo de su bicicleta.



En el centro de la ciudad este medio de transporte también fue la opción para movilizarse. Varios ciudadanos recorrieron avenidas principales como la Amazonas, Colón, 10 de Agosto y 6 de Diciembre sobre dos ruedas.



En esta última, los ciclistas aprovecharon la vía exclusiva de la Ecovía, cuyas unidades no circulan durante la emergencia, para moverse sin ponerse en riesgo junto a autos y otros vehículos.



No todos los ciudadanos acataron las medidas dispuestas para evitar la propagación del covid-19. Algunos salieron en sus autos sin una justificación. En el circuito La Mariscal, por ejemplo, agentes metropolitanos constataron mal uso de los salvoconductos por parte de conductores de vehículos.



Solo el sábado la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) citó a 296 conductores por incumplir la restricción de movilidad. Entre el 17 de marzo y el 14 de mayo el ente municipal retuvo 2 797 vehículos por ese motivo. El sábado se revisó a 200 taxis, de los cuales no se registraron sanciones.