En el Bicentenario, de Quito, aumentará el número de brigadas de vacunación contra covid-19

Valeria Heredia Torres (I)

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que el número de brigadas de vacunación contra covid-19 se incrementarán en el Centro de Convenciones Bicentenario, en el norte de Quito.

Las brigadas pasarán de 20 a 38 para mejorar la atención a la ciudadanía. La información fue difundida por medio de un boletín de prensa, este jueves 8 de julio del 2021.

Adicionalmente se coordinó con la Secretaría de Salud del Municipio de Quito para la contratación de 40 vacunadores adicionales que se ubicarán en nuevos puntos de inmunización. Esto se hará con el apoyo logístico del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Cruz Roja Ecuatoriana.

El MSP garantizará la dotación suficiente de fórmulas para las primeras y segundas dosis de las tres proveedoras que han llegado al país: Sinovac, AstraZeneca y Pfizer-BioNtech.

Con la finalidad de brindar una atención ágil, se incrementaron a 38 puestos de vacunación en el Centro de Convenciones Bicentenario, @Salud_Ec y @Salud_CZ9 trabajan en beneficio de la comunidad para cumplir con el objetivo de inocular a 9 millones de ecuatorianos en 100 días. pic.twitter.com/Iy09y9b78V — Coordinación Zonal 9 (@Salud_CZ9) July 8, 2021

En el Bicentenario -reconoce la Cartera del ramo- se observa alta demanda de personas de todo el país, rezagados, no agendados y que no corresponden a ese lugar de inoculación. Lo que genera “aglomeraciones innecesarias”. Pese a ello no se “ha excluido a ningún ciudadano de la vacunación”, dice el Ministerio.

El personal sanitario trabajará en dos jornadas: de 08:00 a 17:00, de manera ininterrumpida.

El MSP además hace un llamado a los estudiantes de las facultades de medicina, enfermería y todas las carreras afines a la salud como voluntarios para que se unan a las brigadas.

Hasta el miércoles 7 de julio del 2021 se han aplicado 4 958 392 primeras y segundas dosis, según el Vacunómetro.