Justicia de Berlín deroga la orden de cierre nocturno de bares y restaurantes

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La justicia de Berlín derogó el cierre nocturno de bares y restaurantes dictado hace una semana por el gobierno regional de la capital alemana y que luego se adoptó como norma para todas las zonas de riesgo por la incidencia de contagios de Alemania.

El Tribunal Administrativo berlinés considera que mantener cerrados esos locales de 23:00 a 06:00 es "desproporcionado" como medida para luchar contra la pandemia. Mantiene, sin embargo, la prohibición de consumir alcohol asimismo dictada para ese período.



La justicia respondió así a la demanda por la vía de urgencia presentada por once propietarios de restaurantes o bares.



El cierre nocturno entró en vigor el sábado (10 de octubre del 2020) de la semana pasada, después de que en Berlín se superase la media de los 50 contagios por 100 000 habitantes en una semana, establecida como criterio para adoptar medidas especiales de ámbito territorial por el Instituto Robert Koch (RKI) de virología, competente en el país.



A esta decisión siguió un consenso, este miércoles 14 de octubre, entre la canciller Angela Merkel y los poderes regionales para implantar ese cierre en todas las regiones de riesgo -actualmente, unos 70 distritos o ciudades del país, con unos 20 millones de habitantes del total de 83 millones que tiene Alemania-.



Asimismo se acordaron otras restricciones a partir ya de los 35 contagios semanales por 100.000 habitantes, como la extensión del uso de la mascarilla donde no pueda garantizarse la distancia física, y también nuevas limitaciones a las reuniones o fiestas, públicas o privadas.



No hubo consenso, en cambio, en cuanto a la prohibición de hospedaje a los ciudadanos procedentes de zonas de riesgo en el resto del país. Algunos 'Länder' -estados federados- la habían adoptado, pero luego no la aplicaron, mientras que otros han acabado derogándola por decisión de su gobierno regional o de la justicia.



Nueva máxima diaria

​

Alemania registró este viernes 16 de octubre 7 334 nuevos contagios de coronavirus en 24 otras, lo que representa un nuevo máximo desde el comienzo de la pandemia, según las cifras difundidas el viernes por el RKI.



El número de contagios registrados desde el comienzo de la pandemia alcanza los 348 557, mientras que 9 734 personas han muerto y se estima que 284 600 han superado la enfermedad.



Ya el jueves el RKI había reportado un máximo diario, al situarse en 6 638. En el pico de los contagios de la primera ola de la pandemia, entre finales de marzo y principios de marzo, hubo una media de algo más de 6 000 casos diarios.



Las cifras difícilmente pueden compararse con las de primavera debido a que el número de test ha aumentado considerablemente. Si en marzo se realizaba una media de medió millón por semana, ahora se sitúan en los 1,5 millones.



El presidente del RKI, Lothar Wieler, sostiene que, pese al claro aumento de los nuevos contagios, es posible evitar una nueva desactivación de parte de la vida pública y de la economía, similar a la de la primavera.

"Ahora sabemos más sobre el virus, tenemos más recursos contra la enfermedad, los médicos están mejor preparados y hay mayor sensibilidad en las residencias de personas mayores", dijo Wieler en declaraciones a la Agencia de Prensa Católica (KNA).