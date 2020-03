Beneficios por emergencia del covid-19 son para microcréditos, pequeñas empresas y consumo

LEA TAMBIÉN

Bancos y cooperativas ofrecerán beneficios para aliviar la presión de las obligaciones crediticias de sus clientes, en un escenario de menor liquidez en los hogares, por la emergencia del covid-19.

De 24 bancos privados que operan en Ecuador, los 16 que son parte de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) anunciaron el lunes 16 de marzo del 2020 que aplazarán hasta por 60 días el cobro de las cuotas de los préstamos de tres tipos de beneficiarios.



En el primer grupo están los clientes con créditos personales de consumo; por ejemplo, para adquirir autos, pagar un viaje, amoblar la casa y otros.



En el segundo están los microcréditos; es decir, aquellos que se entregan a personas naturales o jurídicas con ventas de hasta USD 100 000; y, en el tercero, los préstamos a empresas pequeñas.



Para estos segmentos también se refinanciarán las condiciones de las tablas de amortización. No es necesario que la Junta de Política y Regulación Monetaria emita una resolución para implementar estas decisiones, que se aplicarán de manera inmediata.



La Asobanca explicó que las deudas con tarjetas de crédito, préstamos hipotecarios y las operaciones crediticias de empresas medianas y grandes no recibirán el beneficio de aplazamiento de cuotas.



No obstante de esto, cada banco evaluará la situación del acreedor y decidirá si ofrece el beneficio de refinanciamiento.



El titular del gremio, Julio José Prado, acotó que algunos bancos decidieron incluir a las obligaciones con tarjetas de crédito, pero eso es parte de la estrategia de cada institución financiera y no una decisión conjunta como Asociación.



“Cada banco ofrecerá beneficios en la medida en que le sea posible”, dijo el directivo.



Banco Guayaquil, por ejemplo, incluirá las deudas con tarjeta de crédito en los dos beneficios de financiamiento.



Prado detalló que la medida de prorrogar el cobro de las cuotas variará de acuerdo con la fecha de corte de cada operación. “Hay clientes a los que quizás les cobraron justo el día que anunciamos la decisión, pero la idea es que sean dos cuotas las que se permitan aplazar, eso se ajustará, pedimos paciencia de los clientes”.



Gonzalo Paredes, docente de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, destacó que estas medidas son posibles gracias a los altos niveles de provisiones con los que cuenta la banca, que son las más altas de la región.



“Las instituciones tienen casi siete veces más de recursos en relación con el monto de cartera de crédito vencido; es decir, hay holgura y eso es bueno para situaciones de emergencia, como esta en la que no se ve que habrá crecimiento de depósitos”, dijo el catedrático.



En la banca pública, Ban­Ecuador dará una prórroga de hasta 90 días en el pago de capital e intereses. Además, la entidad permitirá diferir los intereses por un plazo de hasta 12 meses. Cada cliente deberá acercarse al banco y comprobar las afectaciones, detalló Jorge Wated, presidente del Directorio de esa entidad.



La Unión de Cooperativas del Sur (Ucacsur), que agrupa a 15 cooperativas que representan el 30% de los activos de la economía popular y solidaria, también dará una gracia hasta por 90 días en las cuotas.



Juan Pablo Guerra, gerente de Ucacsur, explicó que cada cooperativa analizará qué tipo de crédito y desde cuándo aplicará. “Esperamos que cuando termine este estado de emergencia, los socios se acerquen a las cooperativas para presentar sus casos. Hemos tomado esta decisión porque varios de los socios son microempresarios que ganan con el trabajo diario y no podrán tener los ingresos esperados”, dijo Guerra.

Las instituciones financieras privadas continuarán trabajando durante el estado de emergencia en ventanillas, pero instaron a los clientes a preferir el uso de medios digitales o de la banca telefónica.



Banco Guayaquil informó que todas sus agencias están operando al 100% con medidas como teletrabajo, desinfección en cada puesto y dispensarios médicos para sus trabajadores.



Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones, sugirió que la banca reduzca las tarifas de los servicios de banca virtual, ya que se espera un crecimiento de transacciones, pero Asobanca dijo que no contempla esa medida porque la mayoría de servicios digitales ya está subvencionada.



Procredit, mientras tanto, informó que el 60% de sus empleados se acogió al teletrabajo. Del 40% restante, la mayoría tiene vehículo y otro grupo vive cerca de las agencias. Para quienes no cuentan con facilidades de movilización, el banco dispuso sus autos para trasladar a sus empleados.



Beneficios tributarios



El Gobierno tenía previsto emitir ayer un Decreto Ejecutivo para permitir el diferimiento del pago de impuestos de abril, mayo y junio.



Los pagos se retomarán en los meses subsiguientes. El Decreto Ejecutivo establecerá los parámetros, explicó Marisol Andrade, directora del Servicio de Rentas Internas (SRI).



La postergación del pago no será para todos los contribuyentes. El Decreto se enfocará en las ramas económicas y territorios más afectados por la crisis, entre ellos estarán turismo, exportaciones, las islas Galápagos, anticipó la titular del Servicio de Rentas.



