Beliceños llamados a consulta popular por disputa fronteriza con Guatemala

Los ciudadanos beliceños celebran este miércoles, 8 de mayo del 2019, una consulta popular para determinar si la población del país favorece que sea la Corte Internacional de Justicia (CIJ) la que dirima la histórica disputa fronteriza con Guatemala.

El 15 de abril de 2018, con más del 95 por ciento de los votos a favor del sí, Guatemala celebró una consulta para poner un punto a favor al histórico diferendo territorial, insular y marítimo con su vecino Belice por la vía de la Corte Internacional de Justicia.



Desde 1821, Guatemala ha reclamado más de la mitad de Belice, Estado miembro de los países de la Comunidad del Caribe (Caricom).



La pregunta que se formulará a los ciudadanos, según recordó este miércoles 8 de mayo en un comunicado el Gobierno, es si "está de acuerdo que cualquier reclamo legal de Guatemala contra Belice relacionado a varios territorios debe ser sometido a la CIJ para una decisión final y para determinar los límites de los mismos".



El deseo del Ejecutivo es que la población acuda a votar y que la abstención no sea elevada por lo que el Departamento de Elecciones señaló que los electores no precisarán de su tarjeta de identificación para depositar su voto.



A ello, ese departamento recordó que hay que "dar un tiempo razonable a los empleados para que salgan a votar", algo a lo que el empresario está obligado por ley.

Además no se le podrá restar el tiempo dedicado a ello de su sueldo mensual y existe una multa en caso de que no se permita al empleado votar.



Un total de 148 000 personas están llamadas a votar.



Las posiciones están encontradas entre el Gobierno, liderado por el primer ministro, Dean Barrow, quien es partidario del "sí", y el líder de la oposición John Briceno, que ha instado a los votantes a optar por el "no".



En su último mensaje de este 8 de mayo, a los beliceños, Barrow indicó que la consulta sobre el CIJ "es un tema de importancia nacional que no debe dividir a los ciudadanos".

"En momentos como estos debemos mantenernos con los ojos fijos sobre el premio: un Belice libre de las reclamaciones de Guatemala. Independiente de nuestras diferencias políticas, el hecho es que debemos votar sí o no y la nación reclama que se vote por el (beneficio del) país y no por partidos", agregó.



A su vez, recordó que todos los primeros ministros de Belice, incluido el padre de la nación, George Price, han apoyado acudir a la CIJ "para acabar con los reclamos de Guatemala".



En declaraciones a medios locales, Barrow aseveró que el país ha recibido la seguridad de un antiguo juez de la CIJ de que una vez que el asunto esté ante la corte, las posibilidades son "elevadas" de que Belice logre medidas de obligado cumplimiento para que Guatemala "cese en sus acciones".



Por su parte, Briceno, líder del Partido Popular Unido (PUP, en inglés) de Belice, dijo que en la consulta de este 8 de mayo, los ciudadanos beliceños estarán adoptando una de las decisiones "más importantes de su vida" aunque criticó que el gobierno no ha proporcionado toda la información necesaria para que los ciudadanos voten con conocimiento de causa.

"Han fallado en eso y en lograr que los beliceños estemos unidos en este asunto nacional tan importante, que haya consenso", manifestó.



La consulta popular está siendo vigilada por observadores de varias organizaciones, entre ellas, la Comunidad del Caribe (Caricom).



La Caricom ya se había pronunciado a favor de la decisión de Belice de celebrar una consulta popular.



Se tiene previsto que los primeros resultados de la consulta estén disponibles cerca de la madrugada, hora local, e incluso a primera hora del jueves 9 de mayo del 2019.



Guatemala reconoció la independencia de Belice en 1991, pero continúa reclamando más de la mitad de su territorio, incluidos varios cayos en el Mar Caribe.