Belgas podrán inscribirse en una lista para recibir vacuna de 'último minuto'

Los ciudadanos de Bélgica podrán, a partir del próximo 6 de abril, inscribirse en una lista que les permitirá beneficiarse en el "último minuto" de una dosis de vacuna no utilizada, anunciaron este sábado las autoridades del país.



El objetivo es acelerar la campaña de vacunación y "llegar lo antes posible a la inmunidad de grupo", informó la agencia Belga.

La lista ha sido desarrollada con el objetivo de utilizar cada una de las dosis de vacunas disponibles en los centros de vacunación del país, donde diariamente algunas inyecciones no son utilizadas debido a anulaciones de última hora o porque hay personas convocadas que no se presentan.



Para beneficiarse del servicio, los voluntarios a la vacunación de más de 18 años se podrán inscribir a partir del 6 de abril en la página www.qvax.be, facilitando su número de registro nacional y su disponibilidad.



El centro contactará a esas personas cuando se presente una ocasión.

El sistema requerirá rapidez de respuesta porque si la persona convocada no reacciona en media hora, la invitación a ser vacunado se enviará a otro.

"El sistema no funciona siguiendo la regla del orden de llegada. El orden de reparto seguirá las reglas establecidas por las autoridades, es decir, por orden decreciente de edad", explicó Frank Robben, que participa en la campaña de vacunación.