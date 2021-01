Bélgica extiende sus restricciones contra el coronavirus hasta el 1 de marzo

Bélgica extiende sus medidas actuales para limitar la propagación del covid-19 hasta el 1 de marzo, aunque el próximo 22 de enero, cuando se celebre el próximo comité de seguimiento, se decidirá si se flexibilizan o no las restricciones vigentes.

Así queda previsto en un nuevo decreto ministerial publicado el martes, y recogen este miércoles 13 de enero del 2021 los medios belgas, que amplía el período de las medidas que entraron en vigor el 2 de noviembre y cuyo ámbito de aplicación se prolongaba hasta el 15 de enero.



Según el diario LeSoir, la ampliación de las medidas ante el covid-19 no se comunicó para no generar "confusión" entre la población, en palabras de la portavoz del ministro del Interior Annelies Verlinden (CD&V), lo que no significa que no puedan flexibilizarse tras la próxima reunión del Comité de Concertación.



Crecen las infecciones, pero también el número de pruebas



En los últimos siete días, el número medio de infecciones diarias por Sars-CoV-2 se sitúa en 2 070 (un 30% más que la semana anterior), una cifra en parte relacionada con el aumento de pruebas PCR a las que deben someterse quienes regresan del extranjero tras las vacaciones navideñas.



Según los datos del Instituto belga de salud pública Sciensano, desde el inicio de la pandemia han fallecido en el país 20 194 personas. La media de la última semana ha sido de 51 decesos por día, un 25,1 % menos que en la semana anterior.



Por su parte, los hospitales belgas admitieron un promedio de 124 pacientes infectados por coronavirus al día en la última semana, lo que supone un 6% menos que en los siete días precedentes.



El número de pacientes con covid-19 en los hospitales belgas, según el último dato de Sciensano, es de 1c960, una cifra que ha caído un 3 %, y de estos, 356 se encuentran en cuidados intensivos (-6 %).



Desde el comienzo de la epidemia, al menos 667 322 personas han contraído el coronavirus en Bélgica.