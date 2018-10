Justicia belga condena a periodista de Ecuador que Correa denunció, pero suspende ejecución de la pena 

LEA TAMBIÉN

La Justicia belga condenó este martes 9 de octubre del 2018 a un periodista ecuatoriano por amenazar al expresidente del Ecuador Rafael Correa y a su hija en la localidad belga donde reside desde su retirada del poder en 2017.

El Tribunal de primera instancia del Brabante Valón, provincia situada al sur de la región de Bruselas, consideró a Ramiro Cueva culpable de un delito de amenazas, pero suspendió la ejecución de la pena al no contar con antecedentes en Bélgica.



“El Tribunal condenó a Cueva por los insultos y amenazas que pronunció contra el presidente Correa y reconoció que Cueva mintió”, indicó el abogado de la acusación, Christophe Marchand, al término de la audiencia celebrada en Nivelles.



Los hechos remontan al 8 de julio, cuando Correa dijo que acusado habría intimidado al exjefe de Estado de Ecuador y a su hija en Lovaina la Nueva, donde residen, al llevarse repetidamente la mano a la cintura haciendo ver que llevaba un arma.



La juez estima en el fallo, que Cueva “buscó manifiestamente intimidar” y “crear un sentimiento de inquietud” en los demandantes, independientemente de si el acusado llevaba una arma.



El Tribunal se basa en el testimonio de testigos y en la revisión de videos filmados por Cueva y por Correa. En uno de ellos, el periodista, que fue controlado al intentar huir, mostraría que no portaba un arma, sino su billetera.



Pese la “gravedad de los hechos” y las explicaciones del acusado, que dijo haberse encontrado casualmente con el exmandatario, la juez suspende la ejecución de la pena por tres años, si no reincide.



El Tribunal considera además que se trata de un incidente “aislado” y estima también la ausencia de antecedentes en Bélgica de Cueva, residente en Ecuador, y su voluntad de enmendarse.



La magistrada, que descarta el delito de “agresión con lesiones” que pedía la acusación, le impone además a Cueva el pago de 1 000 euros en total a los demandantes y otros 440 euros por los gastos del juicio.



El expresidente del Ecuador entre 2007 y 2017 presentó otra denuncia contra Ramiro Cueva ante el mismo Tribunal y su abogado Marchand indicó que presentarán una nueva demanda contra el periodista por haber manipulado el sonido de uno de los videos que presentó durante el juicio.



En Bélgica, país de origen de su esposa, Correa está a la espera de si la Justicia de su país le abre juicio por haber ordenado supuestamente el secuestro de un exdiputado suplente Fernando Balda en 2012 en Colombia.



Por este caso, una juez ecuatoriana emitió en julio una orden de prisión nacional contra el expresidente y pidió su extradición a Interpol, que todavía debe pronunciarse.