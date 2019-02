Becarios reclaman por pagos no efectuados; el IFTH dice que los desembolsará hasta la próxima semana

LEA TAMBIÉN

La semana del lunes 18 hasta el viernes 22 de febrero de 2019 fue el período establecido por la Secretaría Nacional de Educación Superior (Senescyt) para desembolsar los montos pendientes a los estudiantes que reclamaron pagos retrasados, correspondientes a sus becas de estudios, otorgadas por el Instituto de Fomento al Talento Humano (IFTH).

Hoy, viernes 22 de febrero, los becarios emitieron un pronunciamiento en el que manifestaron su incomodidad por el incumplimiento de este ofrecimiento. El colectivo Becarios Organizados expresó en este comunicado que “hasta la fecha de hoy no se ha hecho efectiva transacción alguna”.



Por su parte, el IFTH, a través de un comunicado oficial, informó que “se están realizando los desembolsos a nuestros becarios y becarias, correspondientes a los meses de enero y febrero, como resultado de las acciones realizadas en conjunto con la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) ante las entidades competentes”.



En el anuncio se indica que el proceso de desembolsos se efectúa siempre y cuando los becarios hayan presentado su reporte de seguimiento académico en las fechas establecidas. Además, en el comunicado oficial consta que el IFTH gestiona los desembolsos ante el Ministerio de Finanzas, entidad que "garantiza la acreditación de los valores en las cuentas bancarias de los becarios”.



Sin embargo, Becarios Organizados informó que los pagos no se han realizado y manifestó su preocupación, debido a que los valores de sus becas están destinados a su manutención: arriendos, alimentación y gastos de estudios como insumos didácticos, tecnológicos y científicos.



Este colectivo, con estudiantes de todo el país, se organizó a través de redes sociales para reclamar el retraso en el pago de sus becas. Aseguran que ellos están cumpliendo con las responsabilidades del contrato como la de estudiar y mantener el promedio y la asistencia establecidos.



En el pronunciamiento, los estudiantes, además, piden la intervención del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, “en razón de que se investiguen nuestros casos, ya que en meses anteriores se realizaron desembolsos incompletos. USD 10, USD 20, USD 30 menos a la cantidad correspondiente”.



Asimismo aseguran que “el cálculo retroactivo de vacaciones impagas es dudoso y no ha sido aclarado por los funcionarios del IFTH”.



El Instituto de Fomento al Talento Humano informó que los desembolsos se procesaron desde este viernes 22 de febrero de 2019 y continuarán durante el fin de semana y el transcurso de la próxima semana hasta concluir con todos los pagos pendientes.



Los representantes de la organización de estudiantes aseguraron que entre los becarios existen casos de estudiantes que no han recibido sus pagos desde hace 12 meses. El IFTH precisó que se saldarán los desembolsos pendientes de los meses de enero y febrero.