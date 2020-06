Maestra que recorre en bicicleta las casas de sus alumnos en Playas recibirá beca de la Universidad Casa Grande

LEA TAMBIÉN

Carolina Espinoza, una maestra que recorre en su bicicleta las casas de sus alumnos sin acceso a Internet para impartir clases, recibirá beca para estudiar una maestría en Educación en la Universidad Casa Grande, de Guayaquil, informó el Centro Universitario la noche de este viernes 12 de junio.

Espinoza, docente de la escuela Juan Bautista Yagual Mite en Playas Villamil, Guayas, se hizo conocida esta semana cuando se viralizó su acción de recorrer esa ciudad en bicicleta con una pizarra al hombro para dar clases a los niños que no pudieron conectarse a Internet.



"Ha demostrado convicción y compromiso con la educación de sus alumnos, además de gran fuerza ante la adversidad, presente en la pandemia de coronavirus. Por ese motivo, para complementar sus habilidades como profesora y entendiendo el rol del docente en el proceso educativo, la Universidad Casa Grande le entregará una beca del 100% para cursar una de las cinco maestrías en educación que oferta la institución", informó la Universidad.



La próxima semana, autoridades de la U. Casa Grande visitarán a la docente para hacer la entrega oficial de la beca que le permitirá iniciar en septiembre sus estudios en la Maestría de Tecnología e Innovación Educativa.



Con el título de cuarto nivel, Carolina podrá desarrollar, implementar y administrar aplicaciones que facilitarán los procesos de enseñanza, los cuales podrá adherir a sus clases presenciales, a distancia y en línea.



El gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duart, informó ayer 12 de junio en su cuenta de Twitter que se entregó un reconocimiento a Espinoza.



“Carolina es un ejemplo. Ella recorre Playas para no paralizar la educación de sus alumnos. No se detuvo ante la adversidad y continuó. Hoy la reconocimos, pero también le dimos las herramientas para que continúe con su labor”, escribió Duart.



El Gobernador visitó a Espinoza junto con el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner. Ambas autoridades entregaron una placa en la que se lee “Héroe del Guayas”. En el evento también se anunció la instalación de puntos de internet para los 15 alumnos de la docente que no tienen acceso al servicio.