Agentes rescatan en Cuenca a bebé secuestrado, tras el asesinato de una madre adolescente en Guayaquil

Un bebé de 10 días de nacido –que fue secuestrado en Guayaquil- fue rescatado la madrugada del jueves 7 de noviembre del 2019 en un barrio de Cuenca. Tres personas quedaron detenidas, durante el operativo.

Todo empezó un día antes cuando Adriana R., de 17 años y madre del bebé, fue asesinada. De acuerdo con las investigaciones de la Policía, dos hombres y una mujer, quien sería hermanastra del bebé (hija del padre del infante), ingresaron al domicilio de la víctima ubicado en la cooperativa Sergio Toral 1, noroeste de Guayaquil.



Las tres personas amordazaron, golpearon y apuñalaron a la adolescente, luego se llevaron al niño. En el momento del crimen la joven estaba en compañía de sus dos hijos.



El fiscal Wilson Álvarez dijo que la joven tenía seis heridas con arma blanca en su pecho, espalda y piernas. Los moradores del sector aseguraron que horas antes una supuesta amiga de la víctima había ingresado a la vivienda.



El objetivo de la hermanastra, aparentemente, era apropiarse del recién nacido a quien lo habría vendido por USD 3 000 a otra persona, dijo el fiscal de Azuay, Leonardo Amoroso.



La víctima había dado a luz el pasado 29 de octubre y aún estaba recuperándose. Tras el ataque, la joven madre quedó mal herida en el baño y cuando el esposo llegó, la adolescente aún estaba con vida. El hombre intentó socorrerla y la llevó a un hospital, pero los médicos no pudieron salvarla.



La hermanastra está detenida como sospechosa del asesinato. La captura permitió que funcionarios de la Fiscalía y los agentes de la Dirección Nacional de Policía Especializada en Niños, Niñas y Adolescente (Dinapen) y de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) ubicaran al menor, quien había sido trasladado –por un desconocido- en un taxi que se dirigió hacia Cuenca.



Según Fausto Olivo, jefe del Distrito de Policía Azuay número 6, el hombre entregó al bebé a dos mujeres (madre e hija) en un punto desconocido de Cuenca y de allí, ambas se dirigieron a un departamento ubicado en el sector de Miraflores, en el norte de la ciudad.

#URGENTE | Esta madrugada #FiscalíaEc y UNASE de @PoliciaEcuador rescataron, en #Cuenca, a un bebé de 10 días de nacido que fue secuestrado ayer en #Guayaquil y cuya madre fue asesinada. Hay 3 detenidos, 2 de ellos habrían entregado dinero para quedarse con el recién nacido. pic.twitter.com/OEYQB4FNJb — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 7, 2019



Cuando la fiscal Rocío Polo y los agentes de la Dinapen y Dinased ingresaron al inmueble –aproximadamente a las 04:00- encontraron a tres mujeres quienes fueron detenidas como autoras del secuestro y puestas a órdenes de las autoridades competentes.



Una de las detenidas sería la propietaria del departamento, quien dijo a los agentes que no conocía nada del secuestro del bebé. “A ellas las conozco hace algún tiempo. No son de Cuenca y me llamaron para que les ayude con posada”, contó a la Policía durante el allanamiento.



En la tarde del jueves 7 de noviembre se cumplirá la audiencia de formulación de cargos contra las tres personas detenidas. Además, se investiga la identidad del conductor del taxi que hizo la carrera, dijo Olivo. El estado de salud del niño es estable y fue trasladado a un orfanatorio hasta entregarlo a los familiares más cercanos.