Video: Bebé se salva luego de que su coche rodara por la calle hacia una carretera en Costa Rica

Un bebé estuvo a punto de ser arrollado por un carro luego de que el coche en el que estaba se deslizara hacia una carretera llena de vehículos en movimiento en Alajuela, Costa Rica.

El angustiante suceso fue grabado por una cámara de seguridad y se hizo viral en redes sociales el pasado 28 de septiembre del 2020. Varios internautas calificaron como ‘milagroso’ lo que, dijeron, pudo haber terminado en una tragedia.



El hecho ocurrió en Alajuela, un municipio de Costa Rica (a unos 20 kilómetros al oeste de la capital San José) que apenas supera los 300 000 habitantes.





​Según se ve en el video, todo inició cuando una mujer, quien ha sido identificada por medios costarricenses como la madre del bebé, ingresó a un carro que estaba estacionado en el parqueadero de un centro comercial.



En ese momento, el coche del bebé, que estaba justo al lado de la puerta del piloto, se empezó a deslizar por el pavimento húmedo. La mujer, concentrada en entrar al vehículo, no se percató de que su hijo estaba en peligro.



Instantes después, un camión blanco, que estaba entrando al parqueadero, y un carro negro, que estaba saliendo, frenaron en seco a pocos centímetros del carrito del bebé, el cual siguió rodando en dirección a la vía principal.



Fue entonces cuando el menor estuvo a punto de ser arrollado por lo que, en el video, parece ser un bus de transporte público que no logró ver el paso del coche.



Por fortuna, el vehículo no alcanzó a entrar en contacto con el pequeño. Este fue rápidamente resguardado por otra conductora que transitaba por la vía.



Al final de las imágenes se ve a la mujer corriendo hacia su bebé.



De acuerdo con el medio ‘CR Hoy’, de Costa Rica, el video fue grabado en la tarde del 9 de septiembre, pero solo hasta hace unos días fue divulgado a la opinión pública.



En internet se leen algunos comentarios sobre el descuido momentáneo de la mujer.

“Qué susto se debe haber llevado esa pobre señora del bebé en Alajuela. Un descuido chiquitito con lo que pudo haber sido un resultado fatídico. Espero que encuentre tranquilidad y que no piense que es una mala mamá por haberse equivocado”, trinó la usuaria identificada como ‘@dialectismo’.



Hasta el momento no se ha dado a conocer el estado en el que se encuentra el bebé ni sus respectivas identidades.