Una bebé italiana de 40 días en coma tras dar positivo para metadona y cocaína; su madre es investigada

Una bebé de 40 días se encuentra hospitalizada en estado de coma por un paro respiratorio, con un nivel de metadona en sangre 16 veces superior al límite y trazas de cocaína, unos hechos por los que se investiga a la madre, informaron hoy medios italianos.

Según la Fiscalía de Luca, que investiga los hechos, la madre no da de mamar a la bebé, por lo que la sustancia, ante una cifra así de elevada de metadona en sangre, debe haber sido administrada a través del biberón. Ahora se indaga si la suministración se hizo de forma voluntaria o no.



La niña fue ingresada en un centro médico de la ciudad de Luca (centro) el pasado 11 de marzo, después de que los padres la llevasen de urgencia, y los sanitarios decidieron trasladarla al hospital Cisanello de Pisa debido a su gravedad.



Inicialmente, los sanitarios no vieron ninguna conexión con droga, ya que los padres señalaron que simplemente se encontraron a la niña en su cama con dificultades para respirar.



Tras los análisis de orina, los médicos observaron una tasa de metadona en sangre igual a 1 644 nanogramos por mililitro -lo que supone una cifra 16 veces superior a los límites que se usan para considerar a una persona positiva- y una tasa de cocaína de 74 nanogramos por militro, cercana a los 100 del límite de positividad.



Las condiciones de la bebé están mejorando y ya vuelve a respirar de forma autónoma después de haber sido entubada, aunque se está a la espera de más pruebas para evaluar daños neurológicos, según medios locales.