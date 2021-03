Bebé sobrevivió a accidente de tránsito en el que murió toda su familia

A poco más de una semana de cumplir su primer año de vida, el pequeño Oliver Toro Chacón perdió a toda su familia en un accidente de tránsito. El bebé, que viajaba en la camioneta con sus allegados, sobrevivió al brutal siniestro con una factura de fémur que fue tratada en un hospital.

Sus padres y su abuela, todos migrantes venezolanos fallecieron en el siniestro que tuvo lugar en la Ruta 9 en Argentina. El pequeño Oliver se quedó sin ningún familiar directo en el país y está a la espera de que alguien de su familia pueda viajar desde Venezuela para hacerse cargo de su cuidado, mientras tanto, está con una allegada de su padre.



De acuerdo con información difundida por el medio Infobae, la familia viajaba a bordo de una camioneta que se impactó con un vehículo sobre la vía. Las causas del choque aún no han sido esclarecidas.



El fuerte impacto y un exceso de velocidad causaron que el vehículo familiar invada otro carril y se colisione con un ómnibus que transportaba a 20 personas y quedó completamente destruida.



Los padres del pequeño fueron identificados como Raúl Eduardo Toro y Mileidys Mariana Chacón Sánchez. A bordo de la camioneta también estaba Cecilia Sánchez de Chacón, la abuela del pequeño. Los tres fueron las únicas víctimas mortales que dejó el siniestro, mientras que el conductor del automóvil con el que se impactaron inicialmente resultó ileso y el chofer del autobús sufrió heridas leves.

Así quedó el auto en el que viajaba la familia. Foto Infobae

En las primeras horas después del accidente, explica Infobae, nadie se presentó para reclamar por el bebé. Un médico que lo atendió por su fractura en el fémur y que también es oriundo de Venezuela usó las redes sociales para dar con alguien cercano a la familia para que pueda hacerse cargo temporalmente del bebé.



Decenas de personas, entre ellos varios migrantes venezolanos, se contactaron para cuidar del niño, pero una mujer, identificada como S.C. que fue compañera de trabajo del padre de Oliver, será quien esté a su cargo por un período máximo de 180 días.

La doctora Alejandra Castaño, subsecretaria de Abordajes e Inclusión Social, explicó que la mujer "dijo estar dispuesta a cuidar al niño, con el que tiene un vínculo, ya que conocía a toda la familia. Cuando el nene la vio, la reconoció. Es una referente afectiva del chico. Eso fue muy importante para nosotros al momento de otorgarle el cuidado de Oliver. Se trata de una medida de abrigo que dura 180 días. No quiere decir que es una opción ni nada, es una medida de 'abrigo'".



Tíos, tías y abuelos del pequeño que se encuentran en Estados Unidos y en Venezuela, formaron parte de una videollamada en la que pudieron ver que el bebé se encuentra bien. "Tienen pensado viajar, pero sabemos que la situación es complicada. En estos próximos seis meses se puede dar la situación de que logren trasladarse a la Argentina. No es sencillo. La situación económica, el covid-19. Son muchas cosas".



La funcionaria señaló que es probable que, debido a su edad, Oliver no recuerde el trauma de haber perdido a su familia. "Es una ventaja en este caso la corta edad", aseguró.

Por ahora, Oliver estará a cargo de la allegada de su padre con quien festejará su primer cumpleaños el 16 de marzo.