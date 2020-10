'Cuiden de él, mi hija murió y no tengo para mantenerlo', el mensaje de un abuelo que abandonó a su nieto en una caja de pizza

LEA TAMBIÉN

Un bebé recién nacido fue hallado en el interior de una caja de pizza en el municipio mexicano de Tlatenango. El menor de edad fue rescatado por agentes de la Protección Civil y de Bomberos quienes, junto al pequeño, encontraron un desgarrador mensaje.

Según informa el diario español ABC, un aviso permitió hallar al bebé que se encontraba abandonado sobre un banco. En una breve nota, escrita en la hoja arrancada de un cuaderno, el abuelo del niño explicó los motivos por lo que dejó a su nieto.



"Cuiden a mi nieto, mi hija murió al dar a luz y yo no tengo para mantenerlo y ojalá tenga mejor vida y que Dios me perdone", dice el duro mensaje escrito a mano en el papel que se encontró junto al bebé el pasado jueves 8 de octubre del 2020.



En la cuenta de Facebook de Protección Civil y Bomberos de Tlaltenango, se comunicó sobre el hallazgo del menor de edad. "Sentimientos encontrados por parte (de) nuestra coordinación, la vida te forma, pero no te prepara para situaciones así", escribieron en el mensaje en el que dieron a conocer la historia.



El texto acompaña una foto en la que se ven las palabras escritas por el abuelo. Según la publicación de Facebook, el bebé fue trasladado a un centro de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para una valoración médica y posteriormente se continuará con los trámites legales correspondientes.



De acuerdo con el medio español, varias personas han mostrado interés en adoptar al pequeño. Asimismo, el alcalde de la localidad, Miguel Varela Pinedo, dijo que sería él quien costearía los gastos del menor de edad durante el tiempo que sea necesario.

"Hoy se encontró esta hermosura, criatura de Dios, más allá del mensaje, aquí es cuando debemos demostrar solidaridad y hacernos cargo del bebé", dijo el edil.