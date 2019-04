Beatriz Benítez: ‘No soy ni correísta ni morenista; soy afín a la ley’

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Beatriz Benítez, jueza que negó orden de captura contra Ricardo Patiño

El 13 de abril, usted negó el pedido fiscal para que se emitiera una orden de captura contra el exministro Ricardo Patiño. ¿Se siente culpable de la fuga?

Recibí de la Fiscalía un pedido de detención con fines investigativos. Esta figura es diferente a la prisión preventiva. Entonces, para emitirla se deben cumplir ciertos parámetros que exige la ley.

¿Qué parámetros?

Estas órdenes de detención se emiten cuando la persona que está siendo investigada no ha comparecido a rendir su versión, pese a que se le ha llamado varias veces y cuando ese accionar entorpece la labor de la Fiscalía.



¿En el caso de Ricardo Patiño no se cumplieron esos puntos exigidos?



Analizamos el proceso y se determinó que el investigado sí comparecía a rendir las versiones, no solo una vez. También compareció a rendir una ampliación. Entonces, ningún juez le va a dar una orden de detención con fines de investigación si no hay méritos, si no se cumple con los requisitos exigidos.



En el fallo, usted dice que en el pedido para que se emita una orden de captura no consta un impulso fiscal y que no se ha justificado la autenticidad del video en el que Patiño no descarta irse del país. ¿La Fiscalía cometió errores?

Mire, las personas que están a favor de Rafael Correa aplauden mi fallo. Las personas que están en contra de Correa me han crucificado.



¿Usted es correísta?



La justicia es ajena al ámbito político, porque más allá del nombre del procesado la justicia es independiente. No soy ni correísta ni morenista. No soy afín a ningún movimiento político. Soy afín a mi conciencia, a la ley y a la Constitución de la República.



Una vez que se conoció la huida de Patiño, la ministra del Interior, María Paula Romo, dijo lo siguiente: “Beatriz Benítez, hay que recordar ese nombre”. ¿Qué dice usted?



Claro que hay que recordar el nombre de Beatriz Benítez, como una juzgadora que se ha opuesto al poder de turno. Así lo he hecho desde el inicio de mis actividades.



La Fiscalía General también apunta a usted.

Sabe, ese es un tema que me preocupa profundamente.



¿Por qué?



Tanto la señorita Romo cuanto la Fiscal son conocedoras del Derecho y que se pretenda, por parte de ellas, desinformar a la ciudadanía, buscando un culpable, eso es lo preocupante. La independencia judicial es considerada actualmente como un derecho humano, no desde la visión de los jueces sino del ciudadano. Es decir, que todos serán tratados en las mismas condiciones, independientemente de su nombre.



En el país sí hay malestar por lo ocurrido. Para la fecha en la que usted niega el pedido de captura, Patiño ya había anunciado en CNN que analiza la salida del país.



El tema aquí es que se está tratando de buscar un chivo expiatorio en mi persona. La ciudadanía debe saber que a todas las personas se les trata por igual y apegadas a la ley. Esto significa no actuar de acuerdo con las presiones.



Ahora, también se ha pedido que se investigue su patrimonio.

Estamos de acuerdo con que se investigue el patrimonio no solo mío, sino de todos los servidores judiciales. Esa es la labor de la Contraloría. La ciudadanía podrá verificar que la mayoría de mi patrimonio pertenece al momento más doloroso de mi vida. Soy viuda de un héroe, soy viuda del mayor Juan Pablo Ordóñez, quien junto a sus 22 compañeros murió en el accidente aéreo del 2016.



Trayectoria

Jueza de la Unidad Judicial Penal de Latacunga. El 13 de abril estuvo de turno. Asegura que está de acuerdo con que se investigue su patrimonio, tal como lo pidió la Fiscalía tras la huida de Ricardo Patiño.